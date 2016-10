Das Amstettner Cineplexx ist in ganz Niederösterreich das erste und einzige Kino, das ab sofort Filme in modernster Lasertechnologie in Kombination mit Dolby Atmos Sound zeigt. Der Saal 1 wurde dafür auf den letzten Stand der Kinotechnologie gebracht und verfügt nun über einen hochmodernen Laserprojektor.

Realitätsnahes 360-Grad-Sounderlebnis

Damit werde „ein einzigartiges Kinoerlebnis mit gestochen scharfen Bildern und beeindruckendem Sound ermöglicht“, erklärt Christian Langhammer, geschäftsführender Gesellschafter von Cineplexx.

Konkret liefert der neue Phosphor-Laserprojektor eine um bis zu 50 Prozent höhere Projektionsleuchtkraft und sorgt somit durch ultrahohe Bildhelligkeit und erhöhten Kontrast für Topschärfe und strahlende Farben.

Zusätzlich bietet die Dolby-Atmos-Soundtechnologie ein realitätsnahes 360-Grad-Sounderlebnis.

Der Amstettner Saal 1 mit Dolby Atmos Sound beinhaltet 37 Lautsprecher, davon sechs Subwoofer, die alle einzeln gesteuert werden können. Allein zehn Lautsprecher wurden an der Decke angebracht. Aktuell kommt der neue Laserprojektor bei den Blockbustern „Inferno“ und „Bridget Jones‘ Baby“ zum Einsatz (Infobox: Gewinnspiel).

