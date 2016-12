Euratsfeld , Ferschnitz

Seit 1. November ist Anita Brottrager, Direktorin der Volksschule Euratsfeld, auch Leiterin der Volksschule Ferschnitz. Ihre Vorgängerin Johanna Dorfmeister hat sich in den Ruhestand verabschiedet und die Inspektoren baten die Direktorin der Nachbargemeinde, die Schule in Ferschnitz künftig mitzubetrauen: „Bei Schulen mit nur vier Klassen wie in Ferschnitz wird die Position der Direktorin nicht mehr neu ausgeschrieben. Bevorzugt werden Direktoren von Nachbargemeinden mit der Mitbetrauung beauftragt“, erklärt Anita Brottrager, wie sich die neue Situation ergeben hat.

Künftig möchte Anita Brottrager, wöchentlich abwechselnd, an je zwei Morgen in der einen und drei in der anderen Schule in den Tag starten. Bis sich die neue Situation für alle einspielt, ist sie aktuell noch fast täglich an beiden Schulen anwesend: „Ich finde einfach, jede Schule und jeder Lehrkörper hat ein Recht auf ihre Direktorin. Glücklicherweise habe ich auch zwei wirklich tolle Stellvertreterinnen, die mich sehr unterstützen. Und das Team in Ferschnitz arbeitet auch sehr selbstständig. Die Lehrer sind das auch gewohnt, da meine Vorgängerin Johanna Dorfmeister selbst 15 Stunden pro Woche unterrichtet hat, da war es auch gar nicht anders möglich.“