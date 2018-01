Viel Zeit ist vergangen, seit dem 2. Mai 2017. An jenem Tag begannen die Umbauarbeiten am und im PfarrGemeindeZentrum Euratsfeld. Knappe neun Monate später nähert sich das Projekt mit Riesenschritten dem Abschluss. Deutlich früher als ursprünglich erwartet.

Nettobauzeit soll zwölf Monate betragen

„Ganz zu Beginn der Planungen sind wir davon ausgegangen, dass es sicher drei bis vier Jahre bis zur Fertigstellung dauern wird. Jetzt gehen wir davon aus, dass die Nettobauzeit zwölf Monate beträgt. Das gelingt auch deswegen, weil die Diözese St. Pölten eine Zwischenfinanzierung aufgestellt hat und wir so in einem Jahr durcharbeiten können“, berichtet Baukoordinator Andi Haag von den raschen Fortschritten, die in den letzten Monaten gelungen sind.

250 Freiwillige leisteten bisher 4.500 Stunden

Seit Anfang Mai wurde eine Summe von 600.000 Euro verbaut. Das Gesamtbudget für das Projekt beträgt 1.150.000 Euro. Obwohl unerwartete Mehraufwendungen auftraten, soll der Budgetrahmen eingehalten werden. „Im Untergeschoß mussten wir den Betonboden herausrei-ßen, zusätzlich ist auch ein weiterer Keller fundamentiert worden. Auch die Pfarrräume mussten umgestaltet werden“, berichtet Haag von jenen Maßnahmen, mit denen vor Arbeitsbeginn nicht gerechnet wurde.

Dennoch sei man immer noch im Bauzeit-Plan, was im Besonderen den zahlreichen fleißigen Helfern zu verdanken ist. „Bis jetzt haben etwa 250 freiwillige Helfer insgesamt 4.500 Stunden geleistet. Durch diese freiwillige Mehrarbeit können wir die Kosten für die zusätzlichen Maßnahmen abfedern“, betont Haag.

Der Akustik gilt besonderes Augenmerk

In der vergangenen Woche standen Arbeiten im Saal auf dem Programm. Unter anderem wurde die Decke weggerrissen und die Fluchtwege neu gestaltet. In dieser Woche wird damit begonnen, Parkettboden sowie Akustik-Decke und -Wände anzubringen. „Auf die Akustik haben wir einen großen Schwerpunkt gelegt. Der Saal soll so für Orchester, wie das Blasmusik-Orchester, aber auch Solisten ideal verwendet werden können“, klärt Haag auf.

Ein weiteres Highlight ist die neue Medienanlage inklusive Lautsprecher und Beleuchtungskonzept. Etwa bei kirchlichen Hochfesten wie Weihnachten soll sich diese Neuerung bewähren. „Wir haben bereits zu Weihnachten die Kindermette in den Saal übertragen. Mit der neuen Anlage wird das ein noch beeindruckenderes Erlebnis“, unterstreicht der Baukoordinator.

Geplant ist, bis Mitte Mai den Großteil des Umbaus abgeschlossen zu haben. Ab März steht die Fassade auf dem Programm. „Da hoffen und bauen wir wieder darauf, dass die Senioren, die bereits in der Vergangenheit sehr aktiv waren, wieder tatkräftig mithelfen. Etwa die Hälfte der 4.500 Stunden haben Senioren geleistet“, verrät Haag.

Zu Firmung und Erstkommunion im Mai soll der Saal erstmals zum Einsatz gelangen. Mit Mitte Juni will man die Außenanlagen fertiggestellt haben. Danach folgen nur noch Asphaltierungs- und kleinere Fassadenarbeiten.