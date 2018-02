Wenn Karl Kaltenbrunner zu seinen sportlichen Lauf- oder Radtouren aufbricht, dann hat er oft zwei Müllsäcke dabei. Der 61-jährige Sportler des LCU Euratsfeld nützt seine Trainingseinheiten nämlich auch dazu, Wege, Straßen und die freie Natur von weggeworfenem Abfall zu befreien.

Auch auf verpacktes Fleisch ist der Euratsfelder bei seinen Ausfahrten bereits gestoßen. | privat

„Es ist sehr schlimm, wie viel einfach weggeschmissen wird. Leider finde ich jedes Mal wieder neues Material“, berichtet er.

Seit 16 Monaten ist Karl Kaltenbrunner bereits als sportliches, mobiles „Reinigungskommando“ im Gemeindegebiet unterwegs. Zwei Mal pro Woche hat er bei seinen zwölf bis 14 Kilometer langen Lauf- und Radtouren die Müllsäcke mit dabei.

Bier, Dosen und Fleisch gehören zur Ausbeute

Von Dosen, Bierflaschen, bis Zigaretten hat er schon alles gefunden. „Anfang Jänner habe ich in der Nähe des Panoramastüberls sogar noch teilweise frisch verpacktes Fleisch gefunden. Es ist eine Frechheit, dass man so sorglos mit der Umwelt und dem Müll umgeht“, ärgert sich der Euratsfelder, der in seiner sportlichen Laufbahn bereits bei zahlreichen Wettbewerben Spitzenplatzierungen erreicht hat.

Zu den Highlights seiner Lauf- und Radfahrkarriere zählen unter anderem der Sieg beim Radrennen in Amstetten (1994), der Vize-Landesmeistertitel im Duathlon lang (1995) sowie zahlreiche Klassensiege im Duathlon zwischen 1996 und 2003. Auch in den USA, in Kanada, in Mexiko und am Kilimanjaro war der 61-Jährige bereits unterwegs. Insgesamt nahm Kaltenbrunner an etwa 680 Wettkämpfen teil – und erreichte dabei 200 Stockerlplätze.

„Mein Ziel ist es, bis zum 70er auf den Mond zu kommen.“Karl Kaltenbrunner will sportlich 385.000 Kilometer zurücklegen

Mit dem Rad, zu Fuß, beim Wandern und beim Skilanglauf legte der Euratsfelder alles in allem 335.000 Kilometer zurück.

„Mein großes Ziel ist es, bis zu meinem 70er auf den Mond zu kommen. Die mittlere Distanz zum Mond beträgt 385.000 Kilometer“, steckt sich Karl Kaltenbrunner neue Ziele.

Die Idee hinter seiner Müllsammelaktion sei es hingegen, das Umweltbewusstsein der Bevölkerung zu stärken. „Ich hoffe, dass die Leute vielleicht in Zukunft weniger wegschmeißen, wenn sie keinen Müll mehr neben der Straße sehen und sie vernünftiger werden“, erklärt er. Außerdem sei das Sammeln auch ein gutes Training: „In den zweieinhalb Stunden, die ich oft unterwegs bin, richtet man schon was aus.“