Euratsfeld , Stephanshart

Diesen Urlaub werden Gerald und Helga Bottensteiner aus Ferndorf in Euratsfeld sicher nie mehr vergessen. Auf ihrer dreiwöchigen Kreuzfahrtreise zu fünf Ländern Südamerikas erlebten die beiden Weltenbummler, wie klein die Welt doch eigentlich ist.

„Es hat bereits auf unserem Hinflug nach Kalifornien begonnen. Wir trafen im Flieger auf Stewardess Danja, eine Schulfreundin unseres Sohnes Klaus“, erzählt Gerald Bottensteiner von der ersten Zufallsbegegnung, die aber nicht die einzige bleiben sollte.

Steve Moser ist am „Walk of Fame“ verewigt

Von San Diego reiste das Euratsfelder Ehepaar dann weiter nach Mexiko, wo sie ihr Kreuzfahrtschiff bestiegen. „Wir wussten, wir sind die einzigen Österreicher an Bord. Doch dann hörte ich bei einem Landausflug in Guatemala einen älteren Herren vor mir im Bus sitzend einen österreichisch-amerikanischen Dialekt sprechen, ein richtiges Kauderwelsch – wie Frank Stronach“, lacht Bottensteiner, der den Fremden daraufhin gleich auf seine Herkunft hin ansprach.

„Er meinte noch, das kennst du nicht, ich komme aus einem kleinen Dorf in Niederösterreich“, erzählt der Euratsfelder.

Schließlich verriet der Amerikaner: Sein Name ist Steve (Stefan) Moser, er stammt aus Stephanshart in Ardagger, wo auch heute noch seine Schwester Mitzi lebt! „Diese Nachricht saß und schlug ein wie der Blitz“, schildert Bottensteiner der NÖN.

Ab 1956 vom Tellerwäscher zum Akademiker

Die nächsten Tage und Wochen am Schiff entwickelte sich zwischen den Ehepaaren Bottensteiner und Moser eine tiefe Freundschaft. „Wir haben einfach alles miteinander gemacht und wir tauschten beiderseits viele Geschichten aus.

Dabei stellte sich heraus, dass Steve 1956 in die USA ausgewandert ist. Er hat es dort vom Tellerwäscher zum Akademiker gebracht. Außerdem war und ist er ein gefeierter Football-Star in den USA. Er besitzt sogar einen eigenen Stern am ‚Walk of Fame‘! In Österreich war er auch ein großer Fußballer. Er spielte in den 50er-Jahren beim GAK und bei der Wiener Austria“, erzählt Bottensteiner.

Seit 22. November sind die Paare auch wieder jeweils in ihrer Heimat gelandet, doch der Kontakt besteht nach wie vor. „Wir haben schon mehrmals telefoniert und nächstes Jahr kommen Steve und Kathleen wieder nach Stephanshart, um ihre Familie zu besuchen. Da planen wir schon, etwas gemeinsam zu unternehmen.“

Auf Wunsch von Steve hat Gerald Bottensteiner auch schöne Grüße an Bürgermeister Hannes Pressl aus Ardagger ausgerichtet. Der war von der Zufallsbegegnung der Familien Bottensteiner und Moser auch sehr angetan.