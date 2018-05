Am 4. Juni geht es los: Die bestehende Turnhalle der Neuen Mittelschule Euratsfeld wird dem Erdboden gleich gemacht. An ihrer Stelle soll bis zum Beginn des Schuljahres 2019/20 am selben Standort eine zeitgemäße und vor allem normgerechte Halle für die Schüler entstehen.

„Entspricht einfach nicht mehr dem Stand der Zeit“

„Die Norm setzt eine Größe von 15 mal 27 Metern voraus. Die jetzige Turnhalle hat gerade einmal 10 mal 19 Meter. Sie wurde 1969 gemeinsam mit der Schule gebaut und entspricht einfach nicht mehr dem Stand der Zeit“, nennt NMS-Schulausschussvorsitzender, Gemeinderat Christoph Pruckner die Gründe für den Turnsaalneubau.

Der neue Saal wird laut Norm 15 mal 27 Meter groß und kann mittels Trennvorhang in der Mitte geteilt werden. „Einseitig entsteht eine Bande und auch eine Galerie wird es geben“, gibt Pruckner Einblick in die Pläne.

Ebenso wird ein knapp 40 Quadratmeter großer Boulderraum errichtet. Künftig stehen drei Umkleiden für Schüler und eine für die Lehrer zur Verfügung, ebenso zwei Geräteräume und ein WC. Die gesamte bebaute Fläche beträgt in etwa 850 Quadratmeter – durch den größeren Bau wird übrigens die Schulwiese verkleinert.

Auf der anderen Seite der Turnhalle entstehen auch noch einige neue Parkplätze.

Turnsaalneubau kostet 2,45 Millionen Euro

2,45 Millionen Euro brutto wird der Neubau kosten. Finanziert wird das Großprojekt aliquot zu den Schülerzahlen hauptsächlich von den Gemeinden Euratsfeld (aktuell 128 Schüler) und Ferschnitz (43 Schüler). Dafür wird ein Darlehen aufgenommen, einen Teil fördert auch noch das Land Niederösterreich.

Möglich wurde das Großprojekt übrigens zum jetzigen Zeitpunkt, da die Zahlungen für den Schulumbau im Schuljahr 1994/95 nun getilgt sind.

Für einen adäquaten Turnbetrieb an der Schule auch während der Bauarbeiten ist auch vorgesorgt: „Wenn möglich werden wir die Turnstunden draußen verbringen, zum Teil können diese aber sogar in den Klassen oder in der Aula abgehalten werden, zum Beispiel bei Einheiten mit unseren neuen Steppern. Dann haben wir natürlich auch noch den hauseigenen Gymnastikraum und ein Ausweichen auf den Turnsaal der Volksschule ist bei Bedarf auch möglich“, erklärt NMS-Direktorin Margit Gugler. Darüber hinaus werden die Turnstunden vermehrt auf Randstunden gelegt und geblockt.