Rund 30 Jahre war Pädagogin Johanna Dorfmeister an der Ferschnitzer Volksschule tätig – von 2010 bis 2016 als Schulleiterin. Selbst hatte sie die Schule auch als Volksschülerin besucht, bevor sie die Hauptschule Blindenmarkt und danach das BORG Scheibbs absolvierte. Nach ihrer Ausbildung an der Pädagogischen Akademie in Linz unterrichtete sie von 1976 bis 1983 an der Hauptschule Gresten. Nach einer mehrjährigen Kinderpause absolvierte sie die Ausbildung zur Volksschullehrerin und kam danach wieder an ihre Schule, die Volksschule Ferschnitz, zurück.

Mit 1. November trat sie nun in den Ruhestand und am Mittwoch nahm sie feierlich Abschied von ihren Schülern, Kollegen und Menschen aus der Gemeinde, mit denen sie viele Jahre in Kontakt stand. Dabei wurden viele dankende Worte für sie gefunden: „Du hast die Schule mit viel Herz, Kompetenz und Kollegialität geführt“, sagte etwa Bürgermeister Michael Hülmbauer Dank. „Du hinterlässt viele Spuren an der Schule. Deine Begeisterung für die Schüler und die Schule waren bei dir immer zu spüren“, lobte auch Pflichtschulinspektor Leopold Schauppenlehner die Arbeit von Johanna Dorfmeister.

Zudem bereiteten die Kinder aller Klassen ihrer Direktorin noch einmal mit Liedern, Tänzen und Sketches viel Freude.