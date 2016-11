Vorbei scheinen die Zeiten zu sein, in denen die Stadt mit einer Feinstaubbelastung zu kämpfen hatte. In den letzten Jahren gab es jeweils nur an wenigen Tagen Grenzwertüberschreitungen – mit Tendenz nach unten. „Im Vorjahr wurden an fünf Tagen erhöhte Feinstaubwerte gemessen, der Grenzwert liegt bei 25 Überschreitungen (mehr als 25 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft) in einem Jahr“, berichtet Umweltstadtrat Gerhard Haag.

Seit Herbst 2013 „Sanierungsgemeinde“

Heuer wurden überhaupt erst zwei Überschreitungen registriert. Da könnten allerdings noch einige hinzukommen. Das hängt natürlich stark von der Witterung ab – ob es notwendig ist, Split auf die Straßen zu streuen und wie viel geheizt werden muss etc. „Wir werden übers Jahr gesehen aber auch heuer sicher weit unter der erlaubten Belastung liegen“, sagt Haag.

Vom Land wird Amstetten nach wie vor als Feinstaubsanierungsgemeinde geführt, obwohl es zuletzt im Jahr 2011 eine Grenzwertüberschreitung gab. Damals wurden an 34 Tagen erhöhte Feinstaubwerte gemessen. Seit Herbst 2013 teilt sich Amstetten den ungeliebten Titel „Sanierungsgemeinde“ übrigens mit Winklarn, Zeillern und Kematen.

Detail am Rande: Der damalige Umweltstadtrat Anton Katzengruber hat schon vor Jahren Silvester zum „Feinstaubfest“ ernannt. Denn am 31. Dezember wurden in Amstetten oft über 60 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft gemessen, am Neujahrstag sogar über 70 Mikrogramm. Grund dafür waren natürlich die vielen Raketen.