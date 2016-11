Greinsfurth

Eigentlich sollte es ein Musterprozess werden, letztlich wurde es ein Vergleich ohne Urteil.

In der Causa Orion-Parkplatz (siehe weiter unten, NÖN.at hatte von Beginn an berichtet) fand am Freitagvormittag am Bezirksgericht eine Verhandlung statt, die Signalwirkung für die übrigen offenen Verfahren haben sollte und vermutlich auch haben wird.

Richter Ernst Sichart musste beim „Muster-Prozess“ kein Urteil fällen. Foto: Archiv | Archiv

Es ging um die Frage, ob die Kinobesucher, die im Juli und August am Gelände von Franz Breitenfellner (vor dem Orion-Geschäft im EKA-West) ihre Autos abstellten, sich tatsächlich einer Besitzstörung schuldig gemacht haben.

Dazu galt es zu klären, ob ein Servitut, das Kunden des Cineplexx und anderer Geschäfte des EKA-West das Recht einräumte, dort zu parken, noch gültig war – oder eben nicht. Breitenfellner hatte ja immer damit argumentiert, dass dieses Servitut spätestens mit einer Übernahme des Grundstückes Anfang Juli erloschen sei.

Vor Gericht gegenüber saßen sich Franz Breitenfellner und sein Anwalt Hubert Maier sowie eine beklagte Autofahrerin mit ihrem Rechtsanwalt Johannes Grahofer.

Servitut vermutlich schon 2008 erloschen

Gerichtsvorsteher und Verhandlungsleiter Ernst Sichart befragte beim Prozess am Freitag per Videokonferenz Masseverwalterin Ingrid Hochstaffl-Salcher.

Letztlich ausschlaggebend dafür, dass Rechtsanwalt Johannes Grahofer seiner Mandantin den Rat zu einem Vergleich gab, waren die Aussagen der Masseverwalterin zum Thema Servitut: „Die Firma, mit der dieses vereinbart worden war, ist bereits im Jahr 2008 in Konkurs gegangen und somit ist damals eigentlich auch schon das Servitut erloschen“ – zumal der Servitutsvertrag auch keine Rechtsnachfolge vorgesehen habe. Das Servitut sei aber nie aus dem Grundbuch getilgt worden. Inzwischen wurde das nachgeholt.

„Ruhiger Besitz“ wohl schon seit Juli

Richter Sichart ließ durchblicken, dass er ob der Aussagen Hochstaffl-Salchers, durchaus der Ansicht zuneige, dass Franz Breitenfellner schon mit Juli einen „ruhigen Besitz“ am Grundstück erworben habe. „Es ist, wie wenn man am Objektiv eines Fotoapparats dreht. Das Bild hat an Schärfe gewonnen.“

Anwalt Grahofer sah das ebenso und riet daher seiner Klientin zum Vergleich.

Mehr dazu in Ihrer aktuellen NÖN-Ausgabe.