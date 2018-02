Mehr als zwei Jahre lang hat Mostkönigin Sandra I. im Mostviertel ihr Zepter geschwungen. Doch nun sind ihre Tage in majestätischem Amt und Würden gezählt. Denn am 22. Februar wird der Obstbauverband eine neue Königin küren. Der Ort könnte geeigneter nicht sein: das Festzelt bei der Winter Wiese im Rahmen der Eisstock-WM.

Casting im Trachtenhaus mit Test zu Mostkultur

Die Vorbereitung für das Event laufen schon auf Hochtouren. Rund 1.000 Gäste werden zur Krönung der neuen Mostkönigin erwartet.

Wer künftig als Botschafterin für den Most in der ganzen Region und darüber hinaus unterwegs sein wird, steht schon fest, wird aber natürlich wie ein Staatsgeheimnis gehütet. Nicole Bitter (Bezirk Melk), Tanja Datzberger (Amstetten), Daniela Land (Ernsthofen) und Sabine Putz (Allhartsberg) lauten die Namen der Bewerberinnen um das „höchste Amt“ in Sachen Most.

Das Casting fand im Dezember im Trachtenhaus Preßl in Amstetten statt. Die Bewerberinnen mussten einen zweiseitigen schriftlichen Wissenstest zum Thema Mostkultur absolvieren und sich dann den Fragen einer gestrengen Jury stellen. Die Krönung der neuen Mostkönigin wird Landeshauptfraustellvertreter Stephan Pernkopf vornehmen. Haagston Brass wird das Zelt zum Beben bringen und Kabarettist Alex Kristan die Lachmuskeln des Publikums strapazieren.