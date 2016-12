Gerüchte über einen massiven Personalabbau bei der Firma LiSEC machen derzeit im Bezirk die Runde. Von bis zu 100 Betroffenen ist die Rede.

Prognosen sagen 2017 kein Wachstum voraus

Pressesprecher Filip Miermans dementiert diese Zahl: „Ich weiß, dass sie kursiert, aber ich weiß nicht, woher sie kommt. Von 100 Mitarbeitern war nie die Rede.“

Aufgrund der Gerüchte hat die Firmenleitung in der Vorwoche in Seitenstetten auch die Belegschaft zu einer Informationsveranstaltung eingeladen und die Fakten auf den Tisch gelegt.

„Tatsache ist, dass wir heuer ein kleines Wachstums-Plus erwarten, die Prognosen für das nächste Jahr aber kein Wachstum voraussagen. Darauf muss die Unternehmensleitung natürlich reagieren“, sagt Miermans. Das erfordere neben einem Einfrieren geplanter künftiger Investition leider auch den Abbau von etwa 30 Leasingarbeitern und rund 15 Beschäftigten der Stamm-Belegschaft in Seitenstetten. „Zudem werden Leute, die selbst kündigen oder in Pension gehen, nicht nachbesetzt“, erklärt Miermans.

Grund für die notwendigen Einsparungen sei vor allem die Stagnation des europäischen Marktes, auf dem LiSEC in der Vergangenheit sehr erfolgreich war, der nun aber offenbar gesättigt sei. „Wir haben zwar gewusst, dass es in diesem Bereich für uns künftig schwieriger werden wird und wir uns daher auf andere Märkte konzentrieren müssen, aber diese zu erschließen und die nötigen Strukturen aufzubauen, erfordere natürlich auch Zeit. So sind wir etwa gerade dabei, in Indien und China Verkaufsteams zu installieren“, betont der Pressesprecher.

Markt schwankt viel schneller als früher

Hinzu komme, dass LiSEC ja kaum noch einzelne Maschinen produziere, sondern praktisch ganze Fabriken mit Glastechnik ausstatte. „Wenn dann solch ein großer Auftrag ausfällt, ist das natürlich schwieriger zu kompensieren als früher“, sagt Miermans. Er verstehe die Verunsicherung der Beschäftigten und auch den Wunsch nach einem sicheren Arbeitsplatz bis zur Pension: „Aber den kann heute wohl kaum mehr ein Unternehmen garantieren. Früher konnten wir zumindest noch in Dreijahres-Zyklen planen, jetzt schwankt der Markt innerhalb eines Jahres.“

Die Firma LiSEC war heuer aber auch auf Einkaufstour. So hat sie sich etwa das ungarische Unternehmen Glastronic, aber auch die Schraml Glastechnik GmbH in Großraming einverleibt.

Weder diese Firmenübernahmen noch die Investitionen in den letzten Jahren – rund 16 Millionen Euro für den Ausbau des „Glass Forums“ in Hausmening (einem Kompetenzzentrum für Forschungs- und Schulungszwecke) und die Errichtung eines Trainings- und Servicecenters für Kunden in Seitenstetten – habe aber etwas mit dem Personalabbau zu tun. „All diese Maßnahmen waren budgetiert und sind wie geplant umgesetzt worden“, sagt Miermans.

Es habe sich auch nichts an der Absicht des Managements geändert den Umsatz bis zum Jahr 2024 auf rund 400 Millionen zu verdoppeln. „Der Glasmarkt wächst weltweit pro Jahr um sechs Prozent und davon wollen wir uns ein größeres Stück abschneiden“, erklärt der Pressesprecher. Die Hoffnungsgebiete für LiSEC seien Osteuropa, Asien und auch Nordamerika. Ihre Erschließung werde konsequent vorangetrieben.

Miermans weist auch auf einen „fulminanten Auftritt“ bei der „glasstec 2016“, der Leitmesse der Glasindustrie, in Düsseldorf hin. Das Interesse an den LiSEC-Produkten sei sehr groß gewesen. Einige Aufträge seien auch schon eingegangen, weitere erhofft sich das Unternehmen noch. Insgesamt stehe LiSEC auf soliden Beinen, für das kommende Jahr seien die Erwartungen aber dennoch gedämpft.