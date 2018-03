Der ehemalige Amstettner FPÖ-Stadtparteiobmann Gernot Huber ist aus der Partei geflogen. Der Landesparteivorstand hat ihn mit 22. Februar ausgeschlossen.

Huber soll sich abfällig über Parteichef Heinz-Christian Strache, aber auch über die Landes- und Bezirkspartei geäußert haben – teils in einer Whats-App-Gruppe, teils auch im Gespräch mit mehreren Personen. „Das ging schon längere Zeit so und daher habe ich den Antrag auf den Ausschluss gestellt“, sagt Bezirksparteiobfrau Edith Mühlberghuber.

Eine, die das bestätigt, ist die Amstettner FP-Gemeinderätin Susanne Premm. „Ich wurde von der Landespartei diesbezüglich befragt und ich habe es weitergegeben, wie es war“, sagt sie. Das hatte für Premm aber Konsequenzen: Sie wurde aus der Gemeinderatsfraktion ausgeschlossen. Als Verräterin sieht sie sich aber nicht. „Ich bin ja im Gegensatz zu Huber weiterhin Parteimitglied. Kashofer hält Huber nur die Stange, weil sie ihn braucht.“

Huber ist nach wie vor Mitglieder FP-Gemeinderatsfraktion und er hat das Parteischiedsgericht angerufen, damit dieses über die Rechtmäßigkeit seines Parteiausschlusses entscheidet. Vor Ostern dürfte das aber nicht mehr passieren.

Stadträtin Brigitte Kashofer betont, dass es „innerhalb der Fraktion kein Vertrauensverhältnis mehr zu Frau Premm gab.“ Mit Huber arbeite man hingegen gut zusammen. Er sitze ja im Finanzausschuss und man wolle auf seine Expertise und seine Berichte nicht verzichten. Sie kann auch kein parteischädigendes Verhalten bei Huber erkennen, will sich aber zum Parteiausschluss nicht weiter äußern.

Stadtparteiobmann Bruno Weber ist darauf bedacht, die Wellen zu glätten.

„Ich habe alle Beteiligten zu einem Gespräch eingeladen, auch die Landes- und die Bundespartei. Mein Ziel wäre es, dass alle miteinander reden und wir das Schiff wieder auf Kurs bringen.“

Dass sich die Fraktion durch die Zusammenarbeit mit Huber gegen die Landes- und Bundespartei stellt, sieht er so nicht: „Es ist ja noch die Entscheidung des Schiedsgerichts ausständig. Sollte dieses den Parteiausschluss bestätigen, dann müssen wir besprechen, wie wir damit umgehen.“ Vorerst werde das sogenannte „Versteinerungsprinzip“ angewendet: Huber gehöre zwar der Fraktion an, könne sich aber nicht an Abstimmungen beteiligen.

Den Ausschluss von Susanne Premm aus der Fraktion sieht Weber nicht unmittelbar als Folge der Causa Huber: „Ich kann zwar mit allen Personen reden. Es gab da aber schon seit längerer Zeit ein Vertrauensproblem zwischen einzelnen Fraktionsmitgliedern.“

Gernot Huber war vorerst nicht erreichbar.