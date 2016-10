Ein Projekt, das Signalwirkung für die ganze Innenstadt haben könnte, präsentiert die Amstetten Marketing GmbH in Zusammenarbeit mit der RE/MAX Commercial Group: das Entwicklungsprojekt Hauptplatz 6. Das vom Volksmund gerne „Ploberger-Haus“ genannte Gebäude wird nicht nur saniert, sondern es gibt auch gravierende Veränderungen bei den Mietern. „Die Leerstandsthematik in der Amstettner Innenstadt wird man auch nur lösen können, wenn die Besitzer etwas in ihre Häuser investieren, zugleich aber auch die Mieter entwickelt werden“, erklären die Gebäudeeigentümer, die Familie Klein.

Im konkreten Fall werden bis zum Frühjahr 2017 im Obergeschoß auf einer Fläche von 776 Quadratmetern ein modernes Fitnessstudio und im Erdgeschoß zusätzlich eine 630 Quadratmeter große Einzelhandelsfläche entstehen.

Fitnessstudio eröffnet im November

Das Fitnessstudio Injoy wird schon im November seine Pforten öffnen. Künftig sollen dort dann auch Männer trainieren können. Aber auch wer im Erdgeschoß des Hauses einziehen wird, ist schon klar. Mit dem Pagro-Diskont, einem Händler für Büromaterial, Papier und Haushaltsartikel, wird es ein wirklicher Frequenzbringer für die City sein. Pagro wird im Frühjahr 2017 eröffnen. Den Standort im EKA-West wird das Unternehmen übrigens ebenfalls beibehalten.

„Ziel dieser Immobilienentwicklung war es, eine Mieterstruktur mit ansprechender Qualität zu schaffen und das ist uns gelungen. Das Ploberger-Haus steht seit über 100 Jahren für Handel in unserer Stadt. Wir haben nun die Basis für die nächsten Jahre erfolgreich gelegt“, sagt Immobilienexperte Stefan Krejci, der viel Zeit und Herzblut in das Projekt investiert hat. Auch das Tätowierstudio Genius Ink von Gerald Klaghammer wird übrigen s weiterhin im Gebäude Hauptplatz 6 zu finden sein. Es siedelt allerdings im Erdgeschoß um und wird Ende 2016 wieder geöffnet.

Sehr erfreut über das ansprechende Entwicklungsprojekt ist natürlich auch Bürgermeisterin Ursula Puchebner. „Ich verspreche mir davon wichtige Impulse für die Innenstadt“, erklärt die SP-Politikerin.

Mehr dazu in ihrer aktuellen NÖN-Ausgabe.