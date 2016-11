Über drei Stunden steckten in der Vorwoche elf Innenstadtkaufleute und Gemeindevertreter die Köpfe zusammen, um über Maßnahmen für das Amstettner Zentrum zu beraten. Die Initiative dazu ging von Juwelier Franz Theuer aus, der ja schon vor längerer Zeit, eine monatliche Frühstücksrunde der Kaufleute ins Leben gerufen hat, bei der aktuelle Themen diskutiert werden.

„Das Gespräch war zwingend notwendig, damit wir der Obrigkeit vor Augen führen konnten, wie dramatisch die Situation in der Wiener Straße ist.“

Juwelier Franz Theuer

„Das Gespräch war manchmal emotional, insgesamt aber sehr konstruktiv. Tatsache ist, dass die Entwicklung des Handels in der Wiener Straße eine dramatische ist. Die Frage ist, wie man ihre Attraktivität erhöhen kann und wie man Leute ins Zentrum hereinbringt“, sagt Theuer. Er hat in der Diskussion bei den Politikern die Bereitschaft geortet, Maßnahmen zu setzen.

„Ich habe ein gutes Bauchgefühl. Wenn jetzt sogar eine Begegnungszone in der Rathausstraße (Gegenverkehr) Thema ist, dann schlagen wir den richtigen Weg ein. Bisher leiten wir dort die Leute ja aus der Stadt hinaus statt herein. Ein ebenso großes Anliegen ist uns die Öffnung der Wiener Straße von Osten“, betont der Geschäftsmann.

Die Kaufleute wünschen sich auch, dass das Wohnen in der Stadt wieder attraktiver wird, denn derzeit würden alle jungen Leute aus dem Zentrum aussiedeln. Angesprochen wurde beim Gespräch zudem die „Balkanisierung“ der Wiener Straße von Osten her. „Ich habe nichts gegen türkische Geschäfte und gehe dort auch gerne einmal einkaufen. Aber im Moment fehlt in diesem Bereich einfach das Gleichgewicht“, sagt Theuer.

Funke: Es bedarf eines Bündels von Maßnahmen

Für VP-Vize Dieter Funke ist monatlicher Einkaufssamstag ein wichtiger Schritt. Foto: Archiv | Archiv

Für VP-Vizebürgermeister Dieter Funke ist die Einführung eines monatlichen Einkaufssamstags in Amstetten, an dem dann auch das Parken in der Stadt freigegeben wird, eine wichtige Maßnahme, die rasch umgesetzt werden soll.

„Im Stadtrat waren wir uns darüber auch grundsätzlich einig. Es gibt aber noch einige Dinge, die wir mit der Kaufmannschaft klären müssen. Wichtig ist, dass an solchen Tagen Amstetten dann auch stattfindet. Das heißt, dass die Geschäfte im Zentrum dann auch geöffnet haben müssen.“

Für Funke bedarf es aber eines Bündels von Maßnahmen, um die Stadt zu attraktivieren. „Da müssen wir eine Begegnungszone in der Rathausstraße und in der Wiener Straße ebenso überlegen, wie Angebote an die Hausbesitzer, damit sie in ihre Häuser investieren.“ Es gäbe ja auch schon Fördermodelle zur Sanierung oder Schaffung von Wohnraum. Diese seien aber offenbar nicht bekannt genug. Insgesamt bewertet auch Funke das Gespräch für konstruktiv.

Für FP-Stadträtin Brigitte Kashofer haben das Treffen und die Aussagen der Kaufleute ihr Bild bestätigt, „dass Amstetten ziemlich herabgekommen ausschaut. Die Fassaden sind nicht schön, wir haben zu viele Ein-Euro-Shops und viele Geschäfte sind überhaupt leer“, diagnostiziert sie.

FP-Chefin Brigitte Kashofer hofft auf ein Aus für die Einbahnregelungen in Amstetten. Foto: Archiv | Archiv

Die FP-Politikerin hofft, dass mit der Überarbeitung des Verkehrskonzeptes auch das Einbahnsystem fällt. „Kaufleute haben ja im Gespräch bestätigt, dass mit Wirksamwerden des Einbahnkonzepts das Geschäft bei ihnen schlagartig zurückgegangen ist. Tatsächlich kommen die Kunden weder von Süden, noch von Osten, noch von Westen direkt ins Zentrum und in der Rathausstraße werden sie stadtauswärts geleitet.“

Wann die Firma Snizek+Partner Verkehrsplanungs GmbH, die mit der Überarbeitung des Verkehrskonzeptes beauftragt ist, ihre Ergebnisse auf den Tisch legen wird, weiß Kashofer noch nicht. „Wir werden dann aber umgehend im Verkehrsausschuss darüber beraten.“

Für Grün-Gemeinderätin Sarah Huber muss eine Änderung des Einbahnsystems gut überlegt sein. „Denn, wenn wir an einer Schraube drehen, hat das ja Auswirkungen auf andere Bereiche.“ Wenn man etwa die Rathausstraße wieder im Gegenverkehr führe, müsse man wohl damit rechnen, dass auch die Forderung nach Linksabbiegen am Hauptplatz (Richtung Krautberg) kommen werde. „Man kann natürlich viel diskutieren, aber es ist wichtig, diese Dinge genau zu überlegen.“