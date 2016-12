NÖN: Wie fühlt es sich an nach fast 33 Jahren im Amt, plötzlich nicht mehr Bürgermeister zu sein?

Latschenberger: Es ist schon ein seltsames Gefühl, wenn ich am Gemeindeamt vorbeifahre, denn es war ja sehr lange ein fixer Bestandteil meines Lebens. Der Gemeinderat war eine Heimat für mich, ebenso die Vereine, zu denen ich immer wieder sehr gerne gegangen bin. Ob Feuerwehr, Musik oder Sportvereine – sie leisten sehr wichtige Arbeit für die Gemeinschaft.

Gibt es eigentlich einen Ortschef, der länger im Amt war als Sie?

In Niederösterreich derzeit nicht. Am 8. Februar 2017 wären es bei mir genau 33 Jahre gewesen. Im Gemeinderat war ich ab 1980. Vor der Wahl hat mich der damalige Parteiobmann Josef Neudorfer angesprochen, ob ich im Gemeinderat mitarbeiten möchte. Weil ich ja gerne gestalte und organisiere, war ich bereit zu kandidieren. Die ÖVP hat ein Mandat gewonnen und so bin ich in den Gemeinderat eingezogen. Am 8. Februar 1984 bin ich nach dem Rücktritt von Bürgermeister Simmer zu dessen Nachfolger gewählt worden.

Bürgermeister Karl Latschenberger einst und jetzt. Er war mit knapp 33 Jahren im Amt der längstdienende Ortschef in Niederösterreich. | NOEN, privat

Was sind besondere Meilensteine Ihrer Ära?

Zu Beginn meiner Amtszeit waren die Güterwege vordringlich. Wir haben ein Netz von rund 60 Kilometern, 24 Kilometer wurden in meiner Zeit gebaut. Ich habe damals gesagt: Bevor wir die Straßen nicht staubfrei haben, starten wir keine anderen großen Projekte im Ort.

Besonders stolz bin ich auf die Wassergenossenschaft Biberbach Süd, die ich als Bürgermeister begonnen habe. Damals habe ich eine Liste mit etwa 15 Unterschriften von Leuten bekommen, die Probleme mit ihrer Wasserversorgung hatten. Ich habe dann in Sonntagberg angefragt, ob von dorther eine Wasserlieferung möglich wäre. Das ging nicht, also haben wir in Biberbach nach einer Quelle gesucht, sie auch gefunden und einen Brunnen errichtet. Anfangs hatte die Genossenschaft 45 bis 50 Abnehmer, jetzt sind es schon 200. Insgesamt haben wir in Biberbach ja drei Wassergenossenschaften.

Pioniere waren wir natürlich bei der Fernwärme. Die Unabhängigkeit von Importen war mir immer schon ein großes Anliegen. Es war aber schwierig, in Biberbach ein Grundstück für die Heizung zu finden. Die einzige Möglichkeit, die blieb, war, sie unter der Schulwiese zu errichten, was wir im Jahr 1985 realisiert haben. Inzwischen haben wir 150 Abnehmer.

Sie wurden ja als Unternehmer immer wieder von Tierschützern heftig kritisiert. Hat sich das für Sie politisch negativ ausgewirkt?

Nein, eher im Gegenteil. Die Bevölkerung hat mich ja gekannt und es haben sehr viele Leute bei mir gearbeitet, die haben genau gewusst, dass ich immer ein Tierfreund war. Die jahrelangen Angriffe waren eine schwere Belastung für mich, meine Familie, es war einfach Rufmord. Gerade in den Zeiten, als ich kritisiert wurde, habe ich bei Gemeinderatswahlen super Ergebnisse erzielt. Besonders freut es mich, dass durch meine wirtschaftlichen Aktivitäten 50 Arbeitsplätze in unserer kleinen Gemeinde geschaffen wurden.

„Wir haben in meiner Amtszeit das Gemeindeamt zweimal umgebaut“

Was hat sich in 33 Jahren Latschenberger in der Gemeinde alles verändert?

Da gibt es sehr viele Projekte, die ich mit meinem jeweiligen Team gemeinsam verwirklicht habe. Ich habe mich ja nie als Ortskaiser empfunden, sondern als Diener der Bevölkerung. Wenn ein Problem aufgetreten ist, habe ich geschaut, wie wir das am schnellsten lösen können. Ich habe mich immer bemüht, mit den Oppositionsparteien einen Konsens zu finden.

Stolz bin ich auch auf die rund 105 Wohnungen und Häuser, die in den letzten Jahrzehnten errichtet wurden. Wir haben da vor allem mit der Genossenschaft Kirchberg am Wagram gut zusammengearbeitet. Derzeit steht ja schon wieder ein Block mit neun Wohnungen im Rohbau da und für einen geplanten weiteren Block haben wir schon 30 Anmeldungen. Außerdem ist es uns gelungen – und das ist für die Zukunft sehr wichtig – Baulandsmobilisierungsverträge für zwei Hektar in idealer Lage abzuschließen.

Wir haben in meiner Amtszeit das Gemeindeamt zweimal umgebaut. Als ich begonnen habe, hatten wir ja nur zwei Räume zur Verfügung. Wir haben den Dorfplatz komplett umgestaltet und die Sportanlage mit Tennisplätzen, Fußballplätzen, Beachvolleyballplatz, Funcourt und Padeltennis errichtet. Der Ausbau der Volksschule auf acht Klassen und die Aufstockung des Kindergartens soll nicht unerwähnt bleiben. Der Multifunktionsraum in der Volksschule ist fast jeden Abend durch Vereine und Gruppen ausgelastet. Ein besonderes Schmuckstück ist auch das Musikheim mit dem darunterliegenden Bauhof geworden.

Für die Feuerwehr haben wir in meiner Zeit mehrere Fahrzeuge angeschafft.

Ist die Gemeinde bei Ihrem Nachfolger in guten Händen?

Auf jeden Fall. Friedrich Hinterleitner ist ein ausgezeichneter Nachfolger, der bei der Bevölkerung sehr gut ankommt. Ich wünsche ihm und seinem Team alles Gute und danke für die Zusammenarbeit in den letzten zwei Jahren und für den nahtlosen Wechsel wie bei einem Staffellauf.