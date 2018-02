Dem Ziel jungen Musikern und Musikerinnen eine Plattform für Auftritte zu bieten und sie zu unterstützen, hat sich der „Amstettner Freundeskreis“ verschrieben. Die ehrenamtlich tätigen Mitglieder, Obmann Georg Riedler, Roman Hinterberger, Andreas Gruber, Christoph Heigl, Raphaela Dallinger und Markus Brandstetter, haben sich auch für 2018 wieder einiges vorgenommen.

Riedler: „Gewinner sind dabei alle“

Schon im Frühjahr wird es eine Neuauflage des im Vorjahr erstmals vorgestellten Formats „Citysound“ geben. „Dabei können sechs junge Bands der Region im freundschaftlichen Wettstreit an zwei Terminen im K1 im Herzen Amstettens um tolle Preise fighten.

„Gewinner sind dabei alle, weil sie eine Möglichkeit bekommen, sich und ihre Musik öffentlich zu präsentieren“, sagt Riedler. Die Bewertung wird wieder mittels Publikumsvoting und einer Fachjury erfolgen. Im Vorjahr bekamen die Veranstalter von den teilnehmenden Bands nur positive Rückmeldungen, daher entschloss man sich zur Wiederholung.

Der Eintritt wird gratis sein. „Zudem wird es auch wieder ein Gewinnspiel für das Publikum geben, wofür wir ,Geli‘ Gelbmann ein fettes Danke sagen wollen“, betont Riedler.

Auch „Pflastersound“ wieder am Programm

Stattfinden werden die beiden Band-Battles am 23. März und am 6. April im Discoclub K1. Näheres darüber und über die Anmeldung gibt es auf Facebook unter „Amstettner Freundeskreis“.

Auch das Erfolgsformat „Am stettner Pflastersound“ wird im Sommer wieder mit jungen Künstlern aus der Region an den Start gehen. „2017 war es mit etwa 1.000 Besuchern das jugendmusikalische Highlight im Zentrum Amstettens“, sagt Riedler zurecht mit Stolz. Auch heuer werden sechs junge Bands an verschiedenen Plätzen in der Innenstadt jeweils eine Stunde lang für das Publikum spielen. Der Termin muss noch mit den Gastronomen abgeklärt werden. Der Pflastersound soll aber auf jeden Fall im Juli über die Bühne gehen.

Zudem soll es wieder Fotoprojekte mit jungen Fotografen geben. Fotos der Musikveranstaltungen sollen im Rahmen von Ausstellungen präsentiert werden.

Musiker und Fotografen können sich jetzt schon anmelden:

Kontakt:

Markus Brandstetter, 0664/4021468, markbrand@gmx.at