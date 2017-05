Nun ist die Katze aus dem Sack. Der Vertrag von Trainer Heinz Thonhofer wird über den Sommer hinaus nicht mehr verlängert. Eine fünfjährige Ära beim SKU geht im Juni zu Ende.

Rückblickend eine erfolgreiche Zeit. Der 58-jährige Steirer formte eine Regionalliga-Spitzenmannschaft. Und das mit einer Amateurmannschaft im Vergleich zu Ritzing, Vienna oder den zweiten Teams der Bundesligisten Austria Wien oder Rapid Wien. Zuletzt jedoch kamen die SKU-Kicker nicht so richtig in Tritt. Ein Mittelfeldplatz entspricht nicht mehr den eigenen Anforderungen. Dennoch stellte sich der Trainer schützend vor seine Mannschaft und sprach ihnen vor allem Moral und Charakter aus. Dennoch wurden die Stimmen im Verein laut, die eine Veränderung nach fünf Jahren wünschten. Einen neuen Impuls zu setzen stand im Vordergrund. Der Trainer strebte eine Weiterarbeit an, doch letztlich waren die Stimmen nach einer Veränderung lauter.

Die Reaktion des Steirers: Kein Groll, keine Schlammschlacht sowie keine üble Nachrede. Im Gegenteil: Wie ein echter „Sir“ streut er dem Verein auch beim Abschied noch Rosen und gibt sich auch bei der bevorstehenden Trennung als echter Profi und hinterlässt somit menschlich große Fußstapfen.