Die bedarfsorientierte Mindestsicherung ist nicht nur zwischen Bund und Ländern ein Zankapfel. Sie sorgt auch in den Gemeinden für Diskussionen – zuletzt in Amstetten. Der FPÖ ging es natürlich wieder einmal vor allem um die Frage, wie viel denn die Asylberechtigten die Stadt kosten.

Es ist natürlich legitim das zu fragen und die Zahl wäre auch interessant. Allerdings liegt sie derzeit noch nicht auf dem Tisch, weil das Land – auch bedingt durch die Finanzausgleichsverhandlungen – noch nicht bekannt gegeben hat, wieviel die Stadt insgesamt zur Mindestsicherung (für Inländer und Asylberechtigte) beitragen muss. Da dabei auch die Finanzkraft eine Rolle spielt, ist das schwer abschätzbar.

Dass die Gemeinden natürlich so wenig wie möglich zahlen wollen, ist klar, weil sie ohnehin genug damit zu tun haben, ihre ureigenen Aufgaben (Infrastruktur etc.) zu finanzieren.

Den Bürgern selbst kann es im Grunde egal sein, aus welchem Topf das Geld kommt. Denn letztlich sind es immer ihre Steuerabgaben. So gesehen ist der Streit also einer um des sprichwörtlichen Kaisers Bart.