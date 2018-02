Die Gemeinde Oed hat Grund zur Freude. In langen, zähen Verhandlungen hat sie sich einen ganz dicken Fisch an Land gezogen. Die Meiller GmbH wird an der A1 einen zentralen Österreichstandort errichten und dabei rund 150 Arbeitsplätze schaffen.

Für Oed-Öhling ein Jahrhundertdeal, der jährlich eine hohe Summe Kommunalsteuer in die Gemeindekassa spülen wird. Das war alle Anstrengungen, eine Einigung zwischen Unternehmen und Grundbesitzern zu erreichen, alle Mal wert.

Für Waidhofen ist die Absiedlung der Meiller-GmbH umgekehrt natürlich ein harter Verlust, weil die Stadt Einnahmen verliert, aber auch, weil dadurch etliche Ybbstaler zu Pendlern werden. Immerhin ist der Weg ( ca. 26 Kilometer) nach Oed aber zumutbar.

Im Jahr 2017 hatte Meiller übrigens noch zugesichert, in den Standort Waidhofen zu investieren. Jetzt hat man es sich anders überlegt.

Letztlich hatte Oed-Öhling beim Ringen um die Gunst des Unternehmens eindeutig die besseren Karten: eine größere verfügbare Fläche und den Autobahnanschluss!