Tausende Jobs gibt es also bis 2020 beim österreichischen Bundesheer – in Niederösterreich dürften es an die 2.000 Arbeitsplätze für militäraffine Männer und Frauen sein.

Ein großer Teil davon begründet sich in Nachbesetzungen, weil speziell 2018 viele Pensionierungen anstehen. Doch auch sicherheitspolitische Herausforderungen sind mit ein Grund für die Personaloffensive beim Heer. Besonders die Flüchtlingskrise im Vorjahr hat aufgezeigt, wie sehr im Krisenfall auch das Bundesheer benötigt wird. Auf ihr fußt auch die Entscheidung der Politik, den Sparkurs beim Heer zu beenden. Jetzt will man wiederum „für den Krisenfall“ genug Personal bereitstellen können und schlagkräftiger werden, sagte NÖ Militärkommandant Martin Jawurek letzte Woche in Amstetten.

Doch wer sich nun nach dem jahrelangen rigorosen Sparen beim Bundesheer fragt, wie zukunftsträchtig eine Berufslaufbahn beim Militär eigentlich sein kann, den kann man beruhigen: Um Konflikte und Krisen braucht man sich heute und wohl auch in Zukunft kaum zu „sorgen“ ...