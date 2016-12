Bei all dem Trubel rund um die Bundespräsidentenwahl droht die Nachricht fast unterzugehen: Das Haus, in dessen Keller Josef Fritzl 24 Jahre lang seine Tochter Elisabeth gefangen hielt, wurde verkauft. Und zwar nicht an einen anonymen auswärtigen Investor, sondern an Brauhofwirtin Ingrid Houska. Sie hat das Gebäude gemeinsam mit einer Geschäftspartnerin erworben, um es zu sanieren und darin Wohnungen zu schaffen – für eigenes Personal, aber auch für fremde Mieter.

Fast acht Jahre lang hat sich der Masseverwalter vergeblich bemüht, das Anwesen zu veräußern – jetzt ist es endlich gelungen. Schön, denn damit ist gesichert, dass das Haus einer vernünftigen Nutzung zugeführt wird und nicht womöglich als „heimliches Mahnmal“ für eines der unglaublichsten Verbrechen des 20. Jahrhunderts bestehen bleibt.

Für viele Leute wäre es bestimmt auch nach acht Jahren und trotz Umbau undenkbar dort einzuziehen. Aber nicht alle haben diese Hemmschwelle und so werden im Gebäude in der Ybbsstraße schon bald wieder Leben und Normalität einkehren. Gut so!