Im Bezirk hat der nächste Anlauf zur Wahl eines Bundespräsidenten bisher kaum Wellen geschlagen – und das, obwohl es um eine viel zitierte Richtungsentscheidung geht. Aber vielleicht sind viele Mostviertler der ständigen Auseinandersetzungen auch schon müde – zumindest im realen Leben.

In den Sozialen Netzwerken tobt der Wahlkampf dafür oft um so heftiger und oft unter der Gürtellinie. Ein „Highlight“ gab es in der Vorwoche dann aber doch noch: Haidershofens Bürgermeister Manfred Schimpl (VP) hat sich als Unterstützer der überparteilichen Initiative „Bürgermeister für Van der Bellen“ bekannt. 136 Ortschefs aus ganz Österreich haben sich „geoutet“, Schimpl als einziger aus dem Bezirk Amstetten.

Die Kritik, die deswegen, vor allem von freiheitlicher Seite auf ihn einprasselt, ist ihm egal. Und auch, dass er damit möglicherweise gegen die eigene Parteiräson verstößt. „Ich bin kein Parteiritter, und ich sage, was ich denke.“ Eigentlich ein erfrischender Ansatz, den man sich in der Politik – unabhängig von der Präsidentenwahl – öfter wünschen würde.