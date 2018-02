Am Samstag war es also so weit. Mit einem Sieg im Rückspiel gegen die Linzer Oldies krönten sich die Amstettner Wölfe, unterstützt von rund 100 mitgereisten Fans, in der Linzer Eishalle zum Meister der 1. OÖ Landesliga.

Der große Erfolg für den Am-stettner Eishockeyverein kommt indes nicht von ungefähr. So sind es vor allem die Konstanz und der gute Teamgeist, die der Mannschaft zum Titel verholfen haben. Nur wenige Teams können von sich behaupten, die letzten Jahre kadertechnisch ohne bezahlte Spieler und praktisch ohne personelle Veränderung bestritten zu haben. Bis auf Schwab und Gahleitner gingen die Wölfe des Weiteren nur mit Spielern aus der Umgebung von Amstetten ins Rennen.

Dies honorierten zuletzt auch die Amstettnerinnen und Am-stettner. So strömten beim Final-Hinspiel gegen die Oldies immerhin rund 400 Zuseher in die Amstettner Eishalle, um die Mannschaft lautstark zu unterstützen. Für eine Randsportart, wie es Eishockey in den größten Teilen Österreichs nun mal ist, zeugt dies von der Anerkennung der guten Arbeit, die vom Verein und vor allem der Mannschaft geleistet wird. Vor dieser Leistung kann man eigentlich nur den Hut ziehen.