Es ist erst wenige Wochen her, da ließ VCA-Sportdirektor Micha Henschke mit der Nachricht aufhorchen, dass der Bundesliga-Verein vor dem finanziellen Aus stehe. Eine schwierige Situation für die Funktionäre, die viel Herzblut in den Verein gesteckt haben, aber auch eine schwierige Situation für die Spieler, die durch den Ausfall des Hauptsponsors eventuell ihren Arbeitgeber verlieren könnten.

Wer nun glaubt, dass sich dadurch Verunsicherung in der Mannschaft breitmachte, die sich auch negativ auf das Spiel des VCA auswirkt, der irrt gewaltig. Im Gegenteil. Die Mannschaft zeigte sich in den letzten Spielen kämpferisch und konstant wie noch nie in der laufenden Saison. So wurde am vergangenen Mittwoch das Team aus Graz überraschend klar mit 3:0 aus der Halle geschossen und auch die Leistung beim Derbysieg gegen die favorisierten Waldviertler war beeindruckend.

Wenn nun auch noch das angepeilte Saisonziel, nämlich die Titelverteidigung im Cup, gelingt, dann lässt das vor allem zwei Schlüsse zu. Zum einen, dass die Mannschaft die beste Leistung abrufen kann, wenn es darauf ankommt. Zum anderen, dass sie nicht gewillt ist, das Feld so schnell zu räumen. Und das ist gut so.