Christoph Jedlicka lautet der Name des Spielers, der aktuell ganz Österreich zum Nachdenken anregt. Nach seinem Foul an Markus Trost im Mai vergangenen Jahres wurde er vom Verband für zwei Spiele gesperrt. Trost, der sich bei Jedlickas Attacke die Hand brach, wollte es dabei jedoch nicht belassen, er zeigte sein Gegenüber an. Insgesamt beläuft sich Jedlickas Strafe nun auf 13.000 Euro.

Für Eggendorfs Christoph Jedlicka keine Summe, die aus der Portokasse bezahlbar ist. Hier steht also eine Existenz auf dem Spiel, doch damit nicht genug. Gefahr besteht ebenfalls für das Fußballunterhaus, wie auch für den Breitensport Fußball im Allgemeinen. Der Fall Jedlicka wird bei zukünftigen Vergehen als Präzedenzfall dienen, doch wo gilt es dann die Linie zu ziehen? Wann ist einem Spieler Absicht nachzuweisen, wann muss die Justiz handeln?

Mit derartigen Urteilen wird der Unterhausfußball Schritt für Schritt abgeschafft. Mit Existenzängsten im Hinterkopf in Fußballspiele zu gehen, ist wohl eine der reizlosesten Freizeitbeschäftigungen. Hier hat der Verband anzusetzen. Mit höheren Spielsperren ist einer übertriebenen Härteentwicklung ebenfalls entgegenzuwirken. Auch im Fall Jedlicka, denn eine Zwei-Spiele-Sperre einer derartigen Geldstrafe gegenüberzustellen, ist mehr als kurios.