In der NÖ Eishockey-Eliteliga qualifizierten sich neben den Amstettner Wölfen Stockerau, Krems und die nunmehrigen Sieger aus Tulln für die Play-offs. Was gut klingt, ist jedoch keine große Leistung, machten doch nur diese vier Teams die vier Play-off-Plätze unter sich aus.

Der sportliche Bewerb wird dadurch, zumindest im Grunddurchgang, ad absurdum geführt. Während von Seiten der Tullner im unbedeutenden Grunddurchgang Spiele wegen Spielermangels abgesagt wurden, reiste man zum zweiten Spiel der Finalserie mit einem 17-Mann-Kader an. Darunter befanden sich Spieler wie Stephan Fellinger, der schon für die Graz 99ers und für österreichische Jugendnationalteams auflief.

Dies bestätigt den Eindruck eines unbedeutenden, ja direkt langweiligen Grunddurchgangs, in dem die nunmehrigen Champions aus Tulln übrigens nur halb so viele Punkte einfahren konnten wie die Wölfe. Ein Schelm, wer denkt, dass die Tullner diesen nicht für voll nahmen.

Eine Veränderung der Ligastruktur muss für die Wölfe also definitiv her. Ob die Lösung des Problems eine Kooperation mit oberösterreichischen und Wiener Vereinen oder der Gang in die steirische Landesliga ist, ist sportlich gesehen egal. Alles stellt eine Verbesserung dar.