Für Salzburgs Xaver Schlager ging mit dem Europa Cup-Debüt gegen Schalke 04 ein Kindheitstraum in Erfüllung. Der 19-Jährige avancierte beim 2:0 gegen den deutschen Nachbarn zum Matchwinner und bestätigte damit einmal mehr, dass er zu den hoffnungsvollsten Talenten des österreichischen Fußballs zählt. Schlager scheint in Salzburg angekommen zu sein.

Mit den ansteigenden Einsatzzeiten in Österreichs höchster Liga rückt der Jungprofi aber auch vermehrt ins Zentrum der medialen Aufmerksamkeit. Dieser Umstand, gepaart mit überhöhten Erwartungshaltungen, bereitete bisher nicht wenigen verheißungsvollen Talenten gröbere Schwierigkeiten. Schlager, der in Salzburg-Trainer Oscar Garcia einen großen Förderer hat, wird sich von nun an an neuen Maßstäben messen lassen müssen. Dem immer gerecht zu werden, dürfte schwierig werden, gleichzeitig aber auch den laut Garcia für seine vorbildliche Profi-Einstellung bekannten Schlager zu neuen Höchstleistungen anspornen.

Dem Youngster wird von Experten eine große Karriere in einer Eliteliga zugetraut. Nun liegt es an Schlager selbst, die in ihn gesteckten Hoffnungen weiter zu nähren und jenem Schicksal, das Roland Linz und Roman Wallner ereilte, zu entrinnen.