2016 war für Tobias Winter nicht unbedingt ein sehr erfolgreiches Jahr. Der Aschbacher und sein Partner Lorenz Petutschnig sorgten vor allem mit Verletzungen für Schlagzeilen. Eine Schulteroperation von Petutschnig und eine Sprunggelenksoperation von Winter setzten das Duo für längere Zeit außer Gefecht.

Mittlerweile ist Winter wieder voll im Training und darf am Ende des Jahres doch noch über einen Erfolg jubeln. Er wurde vom Olympia-Neunten Robin Seidl zum neuen Partner an seiner Seite auserwählt. Eine Ehre für den Aschbacher und natürlich ein ganz besonderer Trainingsanreiz, denn 2017 wartet mit der Heim-WM in Wien ein ganz besonderes Highlight auf die heimischen Beachvolleyballer.

Das Großereignis vor der eigenen Haustüre kann für das neuformierte Duo eine große Chance sein, um sich international einen Namen zu machen. Es kann aber auch zur großen Last werden, denn bei einer Heim-WM stehen die Local Heroes ganz besonders im Rampenlicht und unter Erwartungsdruck. Damit sollten die beiden aber umgehen können, denn sie haben auch hohe Erwartungen an sich selbst. Eine Medaille bei Olympia 2020 ist das angepeilte Fernziel. Die Heim-WM kann am Weg dorthin nur der erste Schritt sein.