Geschoß in Wanzenöd entdeckt.

Am Samstag gegen 9.30 Uhr wurde die Polizei in Haidershofen darüber informiert, dass in einem Rinnsal in der Katastralgemeinde Wanzenöd (Gemeinde Behamberg) ein Kriegsrelikt entdeckt wurde. Es handelt sich um etwa 40 Zentimeter langes und acht Zentimeter durchmessende Geschoß das stark verrostet ist. Zudem wurden noch zwei weitere Geschoßteile gefunden.

Die Polizei informierte den Entminungsdienst, der die Kriegsrelikte abholen wird.