Barbara Niederreiter, Mutter von zwei Kindern im Alter von vier und sieben Jahren, ist nicht gut auf das Landesklinikum zu sprechen. Weil ihr Sohn in der Nacht fieberte und über starke Hals- und Ohrenschmerzen klagte, fuhr sie am 4. Dezember um 8 Uhr zur Kinderambulanz.

„Sein Hals war knallrot und wies Flecken auf. Daher tippte ich auf Angina bzw. Streptokokken Angina, auf die meine Kinder sehr anfällig sind und wollte es abklären lassen“, berichtet sie.

Um 11 die menschenleere Kinderambulanz verlassen

Sie sei von der Schwester sehr nett aufgenommen worden und diese habe ihr erklärt, dass die Ärzte in einer Besprechung seien und es daher etwas dauern könne, bis sich jemand um sie kümmere. „Das war für mich in Ordnung. Wir setzten uns ins leere Wartezimmer und warteten bis 9 Uhr – es kam niemand. Es wurde 10 Uhr und es kam noch immer niemand. Mein Sohn fing wieder an zu fiebern und wurde quengelig. Die Schwester vertröstete mich weiter damit, dass die Ärzte noch in einer Besprechung seien“, sagt Niederreiter.

Um elf Uhr habe sie dann schließlich mit ihrem Sohn die menschenleere Kinderambulanz verlassen. Am nächsten Tag habe die Kinderärztin dann Scharlach festgestellt. „Ich finde es erschreckend, dass man in einer Kinderambulanz über drei Stunden warten muss. Soll man schon im Vorhinein wissen, wann ein Kind erkrankt und rechtzeitig einen Termin reservieren? Man geht ja als Mutter am Wochenende nicht ohne Grund in die Kinderambulanz.“

Im Landesklinikum bedauert man den Vorfall: „Es tut uns leid, dass Frau Niederreiter eine so lange Wartezeit hinnehmen musste und dann die Kinderambulanz ohne unser Wissen verlassen hat.“

An Wochenenden und Feiertagen seien zwei Ärzte im Dienst, die am Vormittag mit vielen Routinetätigkeiten (Dienstübergabe, Visiten auf den Stationen, Entlassungen, Erstuntersuchungen von Neugeborenen, usw.) beschäftigt seien und darüber hinaus mit dringenden Fällen auf der Kinderstation, auf der Neonatologie und im Kreißsaal. An Wochenenden sei die ärztliche Besetzung zudem reduziert, daher könne es zu längeren Wartezeiten von Patienten in der Kinderambulanz kommen. Angemerkt wird aber auch, dass „viele Patienten in die Ambulanzen der Kliniken kommen, die eigentlich den niedergelassenen Bereich aufsuchen sollten.“