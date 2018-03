NÖN: Von der Nationalrätin zur niederösterreichischen Landesrätin – wie überraschend kam das alles für Sie?

Ulrike Königsberger-Ludwig: Vollkommen überraschend. Ich habe es nicht geahnt. Als Franz Schnabl mich angerufen hat, habe ich mich dann vor allem gefragt, was ich als Landesrätin alles machen und Positives bewirken könnte und nicht zu sehr darüber nachgedacht, was ich „verlieren“ werde. Klar war mir von Anfang an, dass auch das Ressort stimmen muss. Bauwesen und Raumordnung hätte für mich keinen Sinn gemacht. Gesundheit, Pflegegeld, Soziales, Frauenhäuser, die Kinder- und Jugendwohlfahrt, das Rettungswesen sind hingegen Themen, bei denen ich meine Kompetenzen einbringen kann, die ich mir in der Bundespolitik, wo ich zum Beispiel Behindertensprecherin der SPÖ war, oder auch durch mein Engagement bei der Volkshilfe erworben habe.

Gerade im Gesundheitsbereich hat sich die ÖVP mit den Landeskliniken aber sozusagen das Filetstück der Beute selbst gesichert. Diese fallen ja in die Zuständigkeit von Landeshauptfraustellvertreter Stephan Pernkopf.

Wir müssen einfach auch das Wahlergebnis, das die ÖVP eingefahren hat, sehen und akzeptieren. Dass sie sich wichtige Ressorts nicht nehmen lässt, ist klar. Ich bin aber trotzdem überzeugt davon, dass ich mit meinen Zuständigkeiten viel erreichen kann – gerade in der Gesundheitsprävention und auch im Sozialbereich. Die sozialen Themen sind es ja vor allem, weswegen ich überhaupt in der Politik bin.

Letztlich werden Sie aber auch bei der konkreten Umsetzung von Vorhaben auf den guten Willen der ÖVP angewiesen sein – allein schon wegen der dafür nötigen Finanzmittel.

Ich denke, dass die ÖVP-Regierungsmitglieder, genau so wie ich, etwas Positives für die Menschen in Niederösterreich tun wollen, und dass es deshalb eine Zusammenarbeit geben wird. Das war ja im Bezirk nicht anders. Ich glaube, dass ich etwas bewegen kann, nicht wissend, wie es dann wirklich sein wird. Ich muss natürlich auch erst alle handelnden Personen in den Abteilungen des Landes kennenlernen. Ich gehe aber mit einem guten Gefühl an meine neue Aufgabe heran und werde meinen Gestaltungswillen einbringen. Wenn es mir gelingt, in den kommenden fünf Jahren neben dem politischen Tagesgeschäft einige Projekte umzusetzen, dann habe ich schon viel erreicht.

In Sachen Jugendwohlfahrt sind Sie ja gleich mit einem heiklen Thema konfrontiert. Es wurden drei Einrichtungen der Therapeutischen Gemeinschaft in den Bezirken Wiener Neustadt, Krems und Hollabrunn geschlossen, weil es dort Missstände gegeben haben soll.

Es stehen da gravierende Vorwürfe im Raum und da muss das Land natürlich zuerst im Sinne des Kindeswohls handeln. Konkret kann ich zu dieser Sache aber noch nichts sagen, weil ich die Unterlagen erst bekomme.

Wie gut kennen Sie Niederösterreich?

Unsere Region kenne ich sehr gut. Ich war aber auch immer wieder einmal bei SPÖ-Frauen-Organisationen zu Gast – zum Beispiel in Zwettl, in Hollabrunn oder in Ternitz. Ich bin seit 2009 auch Vorsitzende des Landesverbandes der Volkshochschulen und war in dieser Funktion in jedem Landesviertel unterwegs. Das Waldviertel kenne ich auch deshalb ganz gut, weil ich dort gerne Urlaub mache. Ich nehme an, dass ich künftig aufgrund von Terminen viel im Land unterwegs sein werde. Ich habe auch vor, alle Frauenhäuser und auch die ganzen Jugendeinrichtungen zu besuchen, für die ich ja zuständig bin. Ich freue mich darauf, mein Niederösterreich noch besser kennenzulernen.

„Verabschiede mich auch mit Wehmut aus dem Nationalrat“

Werden Sie die Bundespolitik vermissen?

Ich war eine leidenschaftliche Bundes- und Kommunalpolitikerin. Und natürlich verabschiede ich mich auch mit Wehmut aus dem Nationalrat. Andererseits ist es natürlich sehr positiv, wenn man in meinem Alter noch so eine reizvolle neue Aufgabe angeboten bekommt. Meine Stärke ist, dass ich mit Leuten gut reden, aber auch gut zuhören kann. Ich werde meine politische Erfahrung, mein Netzwerk, das ich mir in 15 Jahren aufgebaut habe und meine Haltungen einbringen. In der Gemeinde könnte ich auch als Landesrätin weiterhin politisch tätig sein, aber da mein Tag auch nur 24 Stunden hat, macht das keinen Sinn. Ich werde daher Ende März meine Funktionen und auch mein Mandat zurücklegen. Gerade die Kultur in Amstetten liegt mir sehr am Herzen, daher ist da natürlich auch ein weinendes Auge dabei.

Ist die Nachfolge als Vizebürgermeisterin und Kulturstadträtin schon geregelt?

Nein. Es gab in der Partei darüber schon erste Gespräche, aber es wäre zu früh, Namen zu nennen.

Werden Sie auch den Bezirksvorsitz der SPÖ abgeben?

Bezirksvorsitzende werde ich bleiben und auch Regionalvorsitzende der Volkshilfe Amstetten. Ich bin sehr bürgerverbunden und volksnahe. Gerade dafür ist es wichtig, auch ehrenamtliche Funktionen zu haben und das möch te ich nicht aufgeben. Da geht es mir um den direkten Kontakt mit den Leuten. Denn gute Politik kann man nur machen, wenn man weiß, was die Leute sagen und denken.

Wird es auch in der Landes-SPÖ Veränderungen geben? Werden Sie da neue Ideen einbringen?

Natürlich haben Franz Schnabl und ich auch darüber gesprochen. Ich denke schon, dass sich in den Strukturen und der Parteiarbeit etwas ändern muss. Wir möchten als SPÖ im Land sichtbarer werden. Da gilt es auch zu schauen, wo wir gute Leute und Potenzial haben. Wenn ich dazu beitragen kann, dass die Sozialdemokratie in Niederösterreich stärker wird, dann freue ich mich. Grundsätzlich finde ich es nicht gut, wenn man Politik nur auf Menschen bezieht. Wir sind alle auswechselbar, aber die Sozialdemokratie und das, wofür sie steht, wird es auch nach uns noch geben. Ich halte es für fatal, wenn Menschen nur noch aufgrund eines schönen Gesichts oder einer guten Werbekampagne gewählt werden.

Laut neuer Umfrage wünschen sich ja 26 Prozent der Österreicher einen starken Mann.

Ja, das ist wirklich unglaublich. Da denke ich mir, wir müssen das Bildungssystem nicht nur reformieren, sondern revolutionieren. Die Welt ist komplex und viele Leute suchen einfache Antworten und glauben auch denen, die einfache Antworten haben. Daher ist es umso wichtiger, schon in der Schule kritisches Denken zu lernen.

Wie würden Sie Ihr politisches Credo formulieren?

Solidarität ist für mich sehr wichtig, und die fängt genau dort an, wo ich etwas tue, was nicht mir selber nutzt. Das ist ein Wert, den ich lebe. Ich versuche auch immer, anderen Menschen mit Respekt und Wertschätzung zu begegnen und sie in ihrem Menschsein ernst zu nehmen. Zuhören ist mir total wichtig, denn wenn ich immer nur selber rede, dann erfahre ich nichts Neues. Ich habe eine Vision unserer Gesellschaft und unseres Zusammenlebens, in der wir respektvoll miteinander umgehen und Chancengerechtigkeit herstellen. Ich kann nicht glauben, dass ein Kind, das in eine wirtschaftlich schlechter gestellte Familie hineingeboren wird, schlechter oder dümmer sei. Wir müssen ihm nur ausreichend Chancen geben, sich zu entwickeln. Das ist die Pflicht der Politik.