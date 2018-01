Das Team der Stadtpolizei wird um zwei Mitarbeiter aufgestockt. „Da sich der Arbeitsaufwand in den letzten Jahren wesentlich erhöht hat, waren die zusätzlichen Stellen im Personalentwicklungskonzept schon länger vorgesehen. Wir wollten aber auch abwarten, wie der neue Kommandant unseren Wachkörper aufstellt und die Aufgabengebiete verteilt“, berichtet Bürgermeisterin Ursula Puchebner. Nun sei der Zeitpunkt gekommen gewesen, zwei zusätzliche Dienst posten zu schaffen.

„Polizeiarbeit bedeutet ja auch Prävention“

Die neuen Stadtpolizisten sollen vorrangig für sicherheitspolizeiliche Maßnahmen eingesetzt werden. „Die Stadtpolizei wird durch verstärkte Streifen und Fußstreifen von der Bevölkerung noch besser wahrgenommen werden. Frei werdende Ressourcen durch die zusätzlichen Beamten werden für den Nachtdienst verwendet“, berichtet die Stadtchefin. Auch Streifendienst in den Ortsteilen soll es künftig verstärkt geben.

Erfreut über die Verstärkung ist natürlich Kommandant Johann Hellinger. „Polizeiarbeit bedeutet ja auch Prävention. Gerade dafür blieb aufgrund der vielen Akten, die wir zu bearbeiten haben, nicht genügend Zeit.“ Die Stadtpolizei ist ja auch für das Veranstaltungswesen zuständig, für die Verkehrsregelung bei Baustellen etc.

Das Geld für die zusätzlichen Beamten wird aus den Einnahmen der beiden Radarboxen in der Wienerstraße und in der Stadionstraße kommen. 621.000 Euro an Strafgeldern sind allein 2017 in die Stadtkassa geflossen.

Im Voranschlag für 2018 sind die Kosten für die Stadtpolizei mit 551.200 Euro veranschlagt, im Jahr 2017 waren es 444.000. „Die Erhöhung beinhaltet einerseits die Gehälter der neuen Mitarbeiter, aber auch die gesetzlich vorgegebenen Gehaltsvorrückungen aller Mitarbeiter“, erklärt Puchebner. Das Team besteht künftig aus acht Beamten und zwei Sachbearbeiterinnen.