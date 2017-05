Vor drei Jahren wurde beim Maibaumsetzen in Euratsfeld eine ganz besondere Projektidee geboren und seitdem gibt es jedes Jahr bei der Maibaumfeier ein Produkt dieser speziellen Idee zu bewundern. Nach dem Euratsfelder Janker, einer eigenen Gemeinde-Lederhose und den Euratsfelder T-Shirts wurden am vergangenen Sonntagnachmittag besondere modische Hingucker für die Euratsfelder Damen präsentiert: das neue Euratsfelder Dirndl, das Festtagsdirndl und ein eigenes Etuikleid.

Diese Kleidungsstücke erweitern fortan die Kollektion der Gemeinde-Tracht. Sehr viele Besucher fanden sich zu dieser mit Spannung erwarteten Präsentation am Dr. Alois-Mock-Platz ein. Während das Dirndl aus dem Hause Preßl stammt und dort erworben werden kann, sind Festtagsdirndl und Etuikleid Kreationen von Schneiderin Eva Maria Handl-Lagler (Genoveva). Sie fertigt jedes Kleidungsstück einzeln nach Maß in ihrem Betrieb in der Wassergasse 1 an.

Vielfalt in der Gemeinde

Übrigens wurde auch ein eigener Stoff für das Festtagsdirndl und das Etuikleid von Eva Maria Handl-Lagler entworfen: „Dieser drückt die Vielfalt unserer Gemeinde aus und wird von einer Weberei im Waldviertel in Niederösterreich nur für uns angefertigt“, berichtete die Euratsfelder Modemacherin bei der Dirndlpräsentation. Aus eben diesem Euratsfelder Stoff werden übrigens auch Krawatten und Tücher für den Herren angefertigt.

„Euratsfeld kann stolz sein, denn die Gemeinde ist die einzige, die ein eigenes Gilet, einen Janker und jetzt auch ein Dirndl in unserem Trachtenhaus im Angebot hat“, gratulierte auch Christine Preßl vom gleichnamigen Trachtenhaus.

Begeistert zeigten sich auch Bürgermeister Johann Weingartner und geschäftsführender Gemeinderat Andreas Haag, der als Moderator gekonnt durch die Veranstaltung führte und gemeinsam mit Rita Gabler das Projekt „Euratsfelder Dirndl“ — eine Gemeinschaftsproduktion der Dorferneuerung und des Vereins „Schönes Euratsfeld“ — initiierte.