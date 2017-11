„Birnentraum und Adlerflaum“: Doku wurde präsentiert.

Am Dienstag war im MostBirnHaus in Stift Ardagger die Präsentation der "Erlebnis Österreich" Dokumentation "Birnentraum und Adlerflaum - der Most und seine Barone in Niederösterreich". Das ORF-Landesstudio Niederösterreich begab sich auf die Spuren der Mostbarone und präsentierte noch nie veröffentlichte Bilder.

Egal ob Besucher beim Mostheurigen einkehren oder sich zum Ritter der Mosttafelrunde schlagen lassen, die filmische Reise ins Reich der Mostbarone bringt den Duft der Birne ganz nah und verführt auch mit Rezepten zur Mostkulinarik.

Unter den zahlreichen Gästen waren auch ORF Landesdirektor Norbert Gollinger, Tourismusobfrau Michaela Hinterholzer, der Primus der Mostbarone Hannes Scheiblauer, die Regisseurin des Film, Sabine Daxberger und Kameramann Helmut Muttenthaler.

Sendetermin ist am Sonntag, 3. Dezember, um 16.30 Uhr in ORF 2.