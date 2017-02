Drei Monate kein Cent vom Dienstgeber, dann eine Teilzahlung, dann monatelang wieder nichts. „So kann niemand leben“, sagt Robert Schuster, Bezirksstellenleiter der Arbeiterkammer Amstetten. Ein 36-jähriger Maler litt aufgrund der Existenzängste unter psychischen Problemen und musste sich einer sechswöchigen Rehabilitation unterziehen.

Die AK-Experten rieten zu einem berechtigten vorzeitigen Austritt aus der Firma, der er seit 20 Jahren angehörte. Es war für ihn ein schwieriger Schritt, aber letztlich die richtige Entscheidung. Die Arbeiterkammer konnte alle Ansprüche in Höhe von 35.019 Euro geltend machen. Solche Beispiele zeigen, wie wichtig die Kammer nach wie vor für ihre Mitglieder ist.

„Bei uns kann man noch miteinander reden“

Schon seit 25 Jahren gibt es den kostenlosen Rechtsschutz der Arbeiterkammer Niederösterreich. Seither wurden 1 Milliarde Euro für weit mehr als 300.000 Arbeitnehmer in Niederösterreich erstritten. „Alleine im Vorjahr hat die AKNÖ für ihre Mitglieder 41,6 Millionen Euro geholt. Rund 162.000 Arbeitnehmer haben 2016 unsere arbeits- und sozialrechtliche Beratung in Anspruch genommen“, bilanziert AKNÖ-Vizepräsident Michael Fiala bei der Mostviertler Pressekonferenz am Freitag.

In den drei Bezirken Amstetten, Melk und Scheibbs haben die AKNÖ-Rechtsschutzexperten insgesamt im Vorjahr 5.594 persönliche, telefonische oder schriftliche arbeits- und sozialrechtliche Beratungen durchgeführt. Für 524 Mostviertler Arbeitnehmer konnten 1,5 Millionen Euro an Entgeltnachzahlungen erreicht werden, wobei mehr als zwei Drittel der Fälle außergerichtlich geregelt werden konnten.

„Das ist ein besonderes Spezifikum bei uns, mit dem sich das Mostviertel von vielen anderen Regionen abhebt. Bei uns kann man mit den Dienstgebern noch reden und erreicht in den meisten Fällen eine gute Lösung“, erklärt AK-Bezirksstellenleiter Schuster.

Ein besonderes Anliegen ist den AKNÖ-Bezirksstellenleitern derzeit auch das Thema Entlassungen. „Eine Entlassung ist einerseits verbunden mit massivem Entgeltverlust für den Arbeitnehmer, der keinen Anspruch auf Sonderzahlungen und Kündigungsfristen hat. Andererseits ist diese auch emotional belastend. Aber mehr als 90 Prozent der Entlassungen, mit denen wir konfrontiert werden, halten nicht und können von uns in eine Kündigung oder einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses umgedreht werden. Bei einer Entlassung muss ja ein eindeutiges Fehlverhalten des Mitarbeiters vorliegen“, klärt der Melker Bezirksstellenleiter Peter Reiter auf und bittet daher auch die Dienstgeber, lieber doppelt zu überlegen als in der Emotion eine Entlassung auszusprechen.