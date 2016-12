„Ich habe mich extrem gefürchtet“, sagt ein Banker im Prozess gegen ein Ehepaar aus dem Bezirk Amstetten. Sechs Überfälle auf Geldinstitute im Mostviertel mit einer Beute von 300.000 Euro legt die Staatsanwaltschaft zur Last.

Nicht geständig ist der Ehemann (42) , schwer belastet ihn seine 44-jährige Frau. Bares für Drogen und Spielsucht habe ihr Mann gebraucht, sagt sie, und gibt zu, nachdem der Angeklagte zwei Coups, am 30. Dezember 2013 in Amstetten-Allersdorf und am 18. April 2014 in Viehdorf, alleine gelandet haben soll, das Fluchtfahrzeug gelenkt zu haben. In Mauer-Öhling will sie am 11. Juli 2014 das erste Mal dabei gewesen sein. „Ich wollte nicht, er hat mich sekkiert, hat gesagt, wenn das ein Pärchen macht, schaut’s besser aus“, erzählt die 44-Jährige.

Mit Eisenkette gefesselt und eingesperrt

In Kemmelbach, am 31. Juli 2014, soll der 42-Jährige wieder allein Beute gemacht haben. Brutal wurde die Putzfrau niedergeschlagen, mit einer Eisenkette gefesselt, eingesperrt und ein Banker zum Öffnen des Tresors gezwungen. 200.000 Euro sackte der Täter ein. „Für diesen Überfall hat er eine Kinderpistole schwarz gespritzt. Von dem Raub habe ich in der Zeitung gelesen“, erzählt die Angeklagte. Und setzt fort: „Einen Fernseher um 8.000 Euro hat er gekauft und gesagt, er hat so viel auf der Seite, dass er sich nicht mehr beim AMS melden müsse.“

Am 7. Dezember 2015 wurde eine Bank in St. Martin am Ybbsfelde überfallen, da habe wieder die 44-Jährige das Fluchtauto gelenkt. „800 Euro habe ich von der Beute bekommen. Den Rest hat er in seinen Tresor gegeben, den hat er immer bei sich gehabt“, erklärt sie.

Den letzten Coup soll das Paar heuer am 25. März in Ferschnitz gelandet haben. Am 20. April klickten die Handschellen. Zeugen hatten das Kennzeichen des Fluchtautos notiert. Zur Einholung eines anthropologischen Gutachtens und zur Einvernahme weiterer Zeugen wird der Prozess vertagt.