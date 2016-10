"Das hier ist kein Hiphop – ich will dass der Shit rockt", so die klare Botschaft des Musikers in seinem neuen Track: rau, direkt und eingepackt in einen Electro-Dub-Rock-Rap-Beat oder - wie der Rapper seinen Sound beschreiben würde - "royal" eben.





Der 26-jährige Rapper „Royal“ hat Anfang 2013 den wohl größten Schritt seines Lebens gewagt und Job und Studium aufgegeben, um sich fortan voll und ganz auf den Aufbau seiner musikalischen Karriere zu fokussieren.

Karrierestart verlief erfolgreich

2014 gründet er gemeinsam mit seinen Weggefährten „O.G.“ & „SpecialK“ das Indie-Label „ExitMusic“, auf dem er kurz darauf sein Debutalbum „EXIT“ veröffentlichte. Der Start verlief durchaus vielversprechend: Royal steuerte den Titelsong für den österreichischen Kinohit "Blockbuster - Das Leben ist ein Film" bei, bestritt Support-Shows für Sido und Nazar, und seine Songs wurden auf FM4 und GoTV gespielt.

Royals ehrgeiziges Credo: „Ich möchte der Beste sein in dem was ich mache!" Die Single „KlickKlack“ erscheint am 28. September 2016 bei ExitMusic.