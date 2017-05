„Ich habe Verwandte, die Kapellmeister und Chorleiter sind, und man sagt mir nach, dass ich bereits im zarten Alter von drei Jahren unglaublich schön gesungen habe“, berichtet Markus Baumann schmunzelnd.

Seit 1. Mai leitet er die Regionalmusikschule Amstetten. Sie ist dem gebürtigen Tiroler, der seit 1981 in Wien lebt, auch alles andere als fremd: Immerhin unterrichtet er an ihr seit 31 Jahren Violine, Viola, Kammermusik und Orchester. Dass er das Hearing gegen vier Kandidaten für sich entscheiden konnte, und somit die Nachfolge von Robert Pussecker antreten darf, macht ihn „stolz und ehrt mich zugleich!“

Einführung neuer Ensembles angedacht

Der frisch gebackene Musikschuldirektor wird auch in Zukunft, wenn auch eingeschränkter, Unterricht geben. „Die Geigenpädagogik hat mich immer schon ungemein fasziniert und letztendlich gibt es für mich nichts Schöneres, als jungen Menschen dieses Instrument näher zu bringen“, sagt er. Kurz hat er auch einmal überlegt Mediziner zu werden. „Aber ich begriff bald, dass die Violine besser zu mir passt, als ein Röntgengerät.“

Natürlich möchte Markus Baumann seine jahrzehntelange Erfahrung und sein breites musikalisches Wissen in seine Funktion als Musikschuldirektor einfließen lassen. „Die Förderung von jungen Menschen und ihren Talenten gehört dabei ebenso dazu, wie die Förderung meiner Musikschullehrerkolleginnen und -kollegen. Deren Weiterentwicklung ist letztendlich der Garant für den weiteren Erfolg unserer Schule, für die Robert Pussecker quasi den Grundstein legte“, erklärt Markus Baumann.

Dem neuen Direktor schwebt auch vor, die talentiertesten Schüler in eigenen Konzerten zu präsentieren und neue Ensembles einzuführen. „Im Besonderen denke ich an die Gründung einer Stubenmusi im Bereich der Volksmusik, aber auch an die musikalische Begleitung unserer Ballettklasse bei ihren Aufführungen.

Jugend-Big-Band soll gegründet werden

Zudem möchte ich mit Jonny Leonhartsberger eine eigene Jugend-Big-Band aufstellen und es schwebt mir auch die Aufstockung des Kammerorchesters durch Bläser vor“, erzählt Baumann von seinen Plänen.

Er kann sich zudem die Gründung eines Orchesters aus Schülern und Lehrern vorstellen, das alle Stilrichtungen bedient. Den Innenhof der Musikschule will er gelegentlich für ein Freiluftkonzert nutzen. Außerdem denkt er daran, Konzerte und Vorträge zu kombinieren und mit der Amstettner Gastronomie puncto Auftrittsmöglichkeiten eng zusammenzuarbeiten. „Ich habe viele Ideen, die ich Schritt für Schritt auch verwirklichen möchte. Daher werde ich auch meinen Lebensmittelpunkt von der Bundeshauptstadt nach Amstetten verlegen. Ich denke, es ist wichtig, dass man als Regionalmusikschuldirektor vor Ort präsent ist.“

Und natürlich wird Baumann auch immer wieder mit seinem Vorgänger Robert Pussecker musizieren. „Durch ihn habe ich den Jazz für mich entdeckt. Das alleine verbindet schon ungemein!“

Markus Baumann studierte an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst Violine und im Nebenfach Viola. Der 54-Jährige ist somit Musikschullehrer, aber auch Musikwissenschaftler, europäischer Ethnologe sowie Kulturmanager, Komponist und Dirigent.