Andreas Steiner wurde am 8. Mai 1958 in Amstetten geboren. Nach der Pflichtschule besuchte er die Fachschule für Gold- und Silberschmiede in Steyr, dann die Hochschule für angewandte Kunst in Wien. Das Studium schloss er 1982 an der Meisterklasse für Metallgestaltung ab. Im Jahr 1990 übersiedelte er von Wien nach Amstetten. Zwei Jahre später war Andreas Steiner Gründungsmitglied des Kulturvereines „Kulturhof Amstetten“. 2002 eröffnete er die Galerie „Schau ST.A.LL“ in der Schulstraße, 2007 erfolgte die Umsiedlung auf den Kreuzberg.

Zeit seiner künstlerischen Tätigkeit war Steiner an zahlreichen Ausstellungen – nicht nur in Amstetten – beteiligt. Er wurde für sein umfangreiches künstlerisches Wirken mit vielen Preisen bedacht, darunter dem Amstettner Kulturpreis (2003), diversen ersten Plätzen bei internationalen Designwettbewerben und Metallskulpturbewerben.