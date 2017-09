Der 18-Jährige war gegen 5.30 Uhr auf der L6112 in Fahrtrichtung Neuhofen an der Ybbs mit seinem Pkw gegen einen Baum geprallt und starb noch an der Unfallstelle.

Er war laut der nö. Polizei vermutlich aufgrund der nassen Fahrbahn in einer S-Kurve ins Schleudern gekommen und in Folge von der Straße abgeraten.