Jeden Monat gibt es die Möglichkeit, sich in Neuhofen auf die Partnersuche zu begeben. Seit Jänner 2017 organisiert Johanna Haider die Veranstaltungen, zunächst in Gasthäusern in Amstetten, seit Ende des Vorjahres im Heurigen-Betrieb Bauer-Resch in Perbersdorf.

„Wir treffen uns einmal im Monat und es kann wirklich jeder kommen. Es sind schon Leute aus St. Pölten, Lunz, Pöchlarn oder Oberndorf angereist“, weiß die Neuhofnerin.

Teilweise, so berichtet sie, hätten schon mehr als 60 Leute von Jung bis Alt teilgenommen. Auch Stefan Lueger aus Gresten wurde bei der Partnersuche bereits fündig: „Es ist einfach eine tolle Gemeinschaft und man unternimmt gerne gemeinsam etwas“, betont er.

Auf die Besucher und Suchenden warten Musik, Tanz und Unterhaltung. Auch weitere Aktivitäten, wie Wanderungen, Schnapsen oder Kegelabende werden öfter geplant und gemeinsam durchgeführt. „Es soll für alle eine Gemeinschaft sein und natürlich sind auch Nicht-Singles herzlich willkommen“, betont Haider.

Das nächste Treffen findet übrigens bereits diese Woche, am 20. April, ab 19 Uhr statt. „Dieses Mal ist es noch ein Freitag, aber es ist angedacht, dass wir künftig auf einen Samstag ausweichen. Die nächsten Termine stehen immer schon bei den Treffen fest“, erklärt die Neuhofnerin.

Bei Fragen zu den Single-Treffs können sich Interessierte bei Johanna Haider unter 0664/2237935 melden.