258 Gruppen traten am Freitag, 7.7., auf fünf Bewerbsbahnen an. Für die Bewerter kommt ihre Aufgabe einem Zehn-Kilometer-Wandertag gleich, denn sie müssen pro Bewerbsgruppe 160 Meter zurücklegen. Doch man sieht ihnen an, dass sie Spaß dabei haben. Bei Fehlerpunkten erklären sie den Jugendlichen fast väterlich, warum sie diese vergeben mussten.

Das Feuerwehrjugendjahr hat mit diesem Landestreffen einen würdigen Höhepunkt gefunden. Doch um dieses zu ermöglichen, gab es für die örtliche Feuerwehr, den Landesfeuerwehrverband und der Lager- und Bewerbsleitung schon im Vorfeld viel zu tun. Jetzt sind sie ohnehin mit vielen freiwilligen Helfern im Dauereinsatz und ab Sonntagmittag muss dann auch alles wieder abgebaut werden.

„Dafür kann allen die da mithelfen gar nicht oft genug gedankt werden. Und natürlich danken wir auch den vielen Feuerwehrjugend-Gruppen, die mit ihren Betreuern aus allen Teilen des Landes nach Neuhofen gekommen sind, um teilzunehmen und die im Lager und bei den Bewerben eine großartige Disziplin an den Tag legen“, sagt Feuerwehr-Bezirkskommandant Rudolf Katzengruber.

Das 45. Landestreffen ist die beste Werbung, die sich die Freiwilligen Feuerwehren wünschen können – vier Tage voller Spaß, Spannung und Erlebnisse. Bleibt zu hoffen, dass alle Lagerteilnehmer die vielen positiven Eindrücke auch weiterzuerzählen und somit weitere Kinder für die Feuerwehr interessieren. Denn Nachwuchs wird bei den Florianis immer gebraucht!