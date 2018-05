Ende 2017 haben die ÖBB den neuen Mietwagen-Service Rail&Drive gestartet: in allen Bundesländern, in 15 Städten, mit mehr als 150 Fahrzeugen. Jetzt kommt dieser Service auch nach Amstetten – mit sechs Fahrzeugen, zwei davon sind Elektro-Fahrzeuge, die sieben Tage die Woche zur Verfügung stehen. Nach einer Registrierung über die Homepage www.railanddrive.at können Kunden an den angeführten Vertriebsstellen die Kundenkarte, die als „Schlüssel“ für das online oder per App gebuchte Fahrzeug dient, abholen. Das soll künftig auch am Ticketschalter am Bahnhof Amstetten möglich sein.

ÖBB/R. Deopito

Günther Sterlike von den ÖBB: „Die Nachfrage nach einem Standort in Amstetten war bei unseren Kunden gegeben, insofern war unser Ziel, alsbald diesen Standort zu eröffnen. Wir sind sehr zuversichtlich, dass das Angebot gut angenommen wird, zumal ein Alleinstellungsmerkmal für das Quartier A hier in Amstetten das Thema Mobilität ist, und wir speziell an diesem Standort Neuerungen und Innovationen großen Raum geben. Hier entsteht ein neues Stadtviertel rund um den Bahnhof: Anreise und Heimreise mit der Bahn, Mobilität in die umliegende Region mit ÖBB Rail&Drive. Unser umweltfreundliches Mobilitätsangebot verbindet Bahnfahren mit Autofahren auf bequeme Weise. Österreichweit haben wir bereits 2.500 registrierte Personen.“

ÖBB Rail&Drive – das neue Carsharing

Ob Wochenendtrip, Business-Meeting, Tagesausflug oder Shoppingerlebnis – ÖBB Rail&Drive bietet am Bahnhof die Anschlussmobilität, die die Kunden benötigen. Keine Jahresgebühr, faire Preise und eine flexible Nutzung zeichnen das neue ÖBB Mobilitätsangebot aus. Das perfekte Carsharing für alle, die gerne flexibel und bequem reisen. Auch ohne Bahnticket stehen unsere Fahrzeuge immer zur Verfügung.

ÖBB Rail&Drive bietet:

eine flexible Kombination aus Reisen mit Bahn & Auto

Standorte in ganz Österreich

verschiedene Fahrzeugtypen je nach Bedarf

faire Preise abhängig von Ihrer individuellen Nutzung (Mietdauer und Distanz)

jederzeitige Abholung und Rückgabe Ihres Mietwagens

telefonische Unterstützung rund um die Uhr

E-Tankstelle in Betrieb

Während die Fahrgäste mit der Bahn zu ihrem Zielort fahren, können sie ab sofort ihr Elektroauto am Bahnhof in Amstetten laden. Direkt vor der P&R-Anlage stehen Reisenden mit einem eigenen Elektroauto künftig zwei Ladeplätze mit 3,7 kW zur Verfügung. Zum Laden brauchen die Nutzerinnen und Nutzer ein Ladekabel mit Typ 2 Stecker, das sie, wie großteils üblich, einfach selbst mitbringen. Der Ladeplatz kann genutzt werden, solange eine aufrechte (Zahl-)Verbindung zur Ladestation vorhanden ist, auch wenn das Elektroauto bereits vollgeladen ist.

Die Kosten betragen 0,50 EUR pro Stunde. Zum Aufladen brauchen die Fahrerinnen und Fahrer entweder die ÖBB-Ladekarte oder können über ihr Smartphone mit Kreditkarte bezahlen.