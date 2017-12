Eisenstange bohrte sich in Windschutzscheibe.

Zu einem spektakulären Unfall kam es am 25. Dezember gegen 11 Uhr an der Brücke über die Westautobahn bei der Anschlussstelle Oed. Ein 62-jähriger Deutscher war mit seinem Pkw auf der L84 von Oed kommende Richtung Aschbach unterwegs. An das Auto war ein Einachsanhänger gekuppelt, auf dem sich zehn alte Fahrräder mit einem Gewicht von 400 Kilogramm befanden.

Just auf der Brücke über die Westautobahn löste sich der Anhänger komplett vom Zugfahrzeug, schlitterte nach links über die Gegenfahrbahn und stieß gegen das Geländer der Autobahnbrücke. Durch den Aufprall lösten sich fünf massive Eisenstangen (78 Zentimeter lang und etwa 25 Millimeter stark) aus dem Brückengeländer und stürzten mit Teilen eines Spritzschutzes aus Plastik auf die beiden Richtungsfahrbahnen der A1.

Schnittwunden und Prellungen

Während vier Eisenstangen am Asphalt aufprallten durschlug die fünfte die Skibox eines Pkws der Richtung Salzburg unterwegs war, krachte auf der Beifahrerseite durch die Windschutzscheibe und blieb im Armaturenbrett stecken. Eine 46-jährige Slowakin, auf dem Beifahrersitz und ihre zehnjährige Tochter auf der Rückbank des Pkws erlitten Schnittwunden und Prellungen. Ihr 46-jähriger Mann, der den Wagen lenkte und die hinter ihm sitzende 12-jährige Tochter kamen mit dem Schrecken davon.

Der Journalstaatsanwalt verfügte die Sicherstellung des Anhängers. Asfinag-Mitarbeiter aus Haag räumten die Trümmer von der Autobahn.