Ab 6. März bietet die Gemeinde nun auch eine Kleinkindbetreuung an. Ein Gruppenraum ist ja im Anschluss an den neuen Kindergarten errichtet worden. „Wir haben eine Bedarfserhebung gemacht und es wurden zehn Kinder im Alter zwischen einem und 2,5 Jahren angemeldet“, berichtet Bürgermeisterin Michaela Hinterholzer. Maximal können 15 Kinder gleichzeitig betreut werden.

„Wir haben auch Kinder aus Mauer dabei. Ich hoffe, dass sich die Stadt Amstetten daher an den Personalkosten beteiligen wird. Diesbezügliche Gespräche laufen“, berichtet die Ortschefin. Die Gemeinde wird die „Spielwiese“, so lautet der Name der Betreuungseinrichtung, übrigens nicht selbst führen, sondern hat das Hilfswerk damit beauftragt, das in NÖ ja schon 60 derartige Einrichtungen betreibt.

Vorläufig halbtags geöffnet

„Der Vorteil für uns liegt vor allem am Personalsektor. Für die Gemeinde wäre es schwieriger, im Krankheitsfall oder auch bei Urlaub für Ersatz zu sorgen.“ Das Hilfswerk tue sich da leichter, da es ja auch den Umdasch-Betriebskindergarten in Amstetten betreibe und daher beim Personal auch über Springer verfüge.

Die „Spielwiese“ in Öhling wird vorläufig nur halbtags von 7-13 Uhr geöffnet sein. Die Kinder können dort auch Mittagessen. Eine Kinderbetreuerin und eine Helferin werden sich um die Kleinen kümmern.

„Wir sind froh, dass wir unseren jungen Familien mit dieser Einrichtung unter die Arme greifen können. Wir haben ja auch Tagesmütter in der Gemeinde, aber die können den Bedarf nicht abdecken“, sagt Hinterholzer. Sollte die Nachfrage entstehen, könnte die Öffnungszeit der „Spielwiese“ auch auf den Nachmittag ausgedehnt werden.