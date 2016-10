Die Gemeinde hat auf die steigende Nachfrage nach Urnengräbern auf dem Friedhof reagiert. „Wir haben bei der Friedhofsmauer mit zwei Fertigteilelementen 15 stilvolle Urnengräber geschaffen“, berichtet Bürgermeisterin Michaela Hinterholzer. Möglich wurde das auch durch die Verlegung des Grabes eines früheren Öhlinger Pfarrers an einen anderen Standort. Zwei Urnen wurden in der neuen Anlage bereits beigesetzt. Die Ortschefin denkt daher schon daran, noch weitere Urnengräber zu errichten.

„Wir haben einen Bereich am Friedhof, wo es nach dem Krieg offenbar Gräber von gefallenen Russen gab. Die wurden aber längst aufgelassen. Dort hätten wir also noch Platz“, erklärt Hinterholzer. Die Gemeinde hat am Friedhof auch Drainagierungsarbeiten durchgeführt. Es kam nämlich nicht selten vor, dass ein ausgehobenes Grab sich bis zur Beisetzung mit Wasser füllte.

Die Wege zwischen den Gräbern wurden aufgegraben und mit Schotter und Schläuchen Ableitungen für das Wasser geschaffen. Bei der Bevölkerung auf sehr positive Resonanz stößt der zusätzliche Eingang, der auf der Nordseite des Friedhofs gemacht wurde.