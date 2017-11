Am 4. Dezember um 18 Uhr laden die Stadt, Caritas, Land und Willkommen Mensch Amstetten zu einem Dialogabend in den Rathaussaal ein. Im Mittelpunkt steht die Frage: Was brauchen wir für ein gutes Zusammenleben in Amstetten? Gefragt sind alle Interessierten – von Jung bis Alt, einheimisch bis zugezogen, Handwerker bis Unternehmer – die sich zu dieser Frage austauschen wollen, um gemeinsam neue Wege zu finden, was es für ein gutes Miteinander aller braucht. Infos und Anmeldung: team@wir-zusammen.at oder telefonisch unter 07472/601-236, Sevda Batmaz.