Der Bundespräsidentenwahlkampf ist im Endspurt und ÖVP-Bezirksparteiobmann Andreas Hanger konstatier gesunkenes Interesse: „Mein Eindruck ist, dass alle froh sind, wenn diese Wahl endlich abgeschlossen ist.“ Wahlempfehlung möchte der ÖVP-Nationalratsabgeordnete auch weiterhin keine abgeben. „Ich bin überzeugt davon, dass unsere Wähler mündig genug sind, das selbst zu entscheiden.“

Kritisch sieht Hanger den Wahlkampf, wie er über die sozialen Medien geführt wird. „Da geht es immer weniger um Fakten, als vielmehr darum, mit Falschmeldungen Stimmung zu machen. Diese Entwicklung bereitet mir Sorgen.“ Eine Prognose für den 4. Dezember traut sich der ÖVP-Bezirksparteiobmann nicht abzugeben. „Ich denke, es wird ein knappes Ergebnis.“

Auch aus Sicht von SP-Bezirksobfrau Ulrike Königsberger-Ludwig war der Wahlkampf im Bezirk ruhig. „In den sozialen Medien zeigt sich dies allerdings anders und leider gilt für diese Diskussion, dass die Hemmschwelle, den jeweils anderen Kandidaten zu verunglimpfen, sehr niedrig ist. Zudem habe ich den Eindruck, es geht manchmal mehr darum, zu erklären warum der jeweils andere Kandidat nicht wählbar ist, als darum klar zu machen warum man den eigenen Kandidaten wählen soll.“

„Wahl ist doch eine Richtungsentscheidung“

Eine Wahlempfehlung gibt Königsberger-Ludwig zwar nicht ab, macht aber aus ihrer eigenen Entscheidung keinen Hehl. „Ich hoffe, dass sich viele Menschen für den Kandidaten, der das Verbindende vor das Trennende stellt, entscheiden werden. Ich wähle Van der Bellen!“ Im Bezug auf den Umgang mit Menschenrechten und demokratischen Grundwerten, ist der Urnengang für Königsberger-Ludwig durchaus eine Richtungsentscheidung. „Aber egal wer von den Beiden gewinnt, er wird sich anstrengen müssen, die „zwei Lager“ wieder zu vereinen. Ich traue das Alexander Van der Bellen eher zu.“

FPÖ-Bezirksobfrau Edith Mühlberghuber sieht kein gesunkenes Interesse der Bevölkerung an der Wahl. Im Gegenteil. „Ich habe das Gefühl, dass die Leute sogar motivierter sind.“ Dass der Wahlkampf phasenweise unter der Gürtellinie geführt wurde, hat sie nicht überrascht. „Dass in die Schmutzkübel gegriffen wird, damit war zu rechnen. Aber das ist auf beiden Seiten passiert.“ Im Vergleich zu Amerika sei das aber ohnehin „harmlos“ gewesen, so Mühlberghuber.

Für sie ist klar, dass Hofer gewinnt. „Ich glaube, dass das Ergebnis diesmal ganz deutlich ausfallen wird. So klar, dass Hofer schon am Wahlsonntag als Sieger feststeht und die Stimmen der Briefwahl keine Rolle mehr spielen.“ Mühlberghuber rechnet mit 54 bis 56 Prozent für Hofer, den sie als „Präsident der Herzen“ bezeichnet.

Aber auch der grüne Bezirkssprecher Dominic Hörlezeder „hat das Gefühl, dass es für Van der Bellen gut geht und ich bin sonst eher nicht so optimistisch. Wichtig ist, dass viele Leute zur Wahl gehen. In meinem Umfeld orte ich da hohe Bereitschaft – sogar höhere als bei der ersten Stichwahl.“

Im Wahlkampf habe es von beiden Seiten unschöne Dinge gegeben. Was aber in den sozialen Medien passiert ist für Hörlezeder fürchterlich. „Am Schlimmsten war es, als es zum Bild von Alexander Van der Bellen mit Hund einen Vergleich mit Hitler gab. Das geht zu weit.“

Wahlbeisitzer

Probleme genügend Wahlbeisitzer im Bezirk Amstetten zu motivieren, hat die VP nicht, sagt Obmann Andreas Hanger, der in seiner Heimatgemeinde Ybbsitz selbst stellvertretender Wahlleiter ist. „Es ist unsere demokratische Pflicht, diese Wahl hochprofessionell abzuwickeln.“

Auch die SP wird alle Wahlkomissionen besetzen. „Und dafür möchte ich den Leuten auch Danke sagen“, betont Bezirksobfrau Ulrike Königsberger-Ludwig.

Auch bei der FPÖ hatte man keine Probleme genügend Wahlbeisitzer zu finden. Ebenso wenig bei den Grünen, die aber ohnehin nur einen Sprengel in Amstetten besetzen müssen.