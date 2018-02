Die Geschichte des Hauses reicht weit in die Vergangenheit zurück. Urkundlich erwähnt ist ein Gebäude an diesem Platz bereits im 15. Jahrhundert. Es scheint als eines der kleinsten 19 Häuser der Stadt auf. 1874 ging es in den Besitz von Johann Grell über, der dort eine Bäckerei und einen Gemischtwarenhandel führte. Im Jahr 1889 wurde das alte Haus abgerissen und das jetzige Gebäude errichtet. Im Jahr 1912 hat es die Familie Zarl erworben.