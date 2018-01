„Die Angeklagten haben am Höhepunkt der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 beschlossen, am lukrativen Geschäft teilzunehmen, haben in der pakistanischen Community Fahrer angeworben, Autos zur Verfügung gestellt und Flüchtlinge unter qualvollen Umständen transportiert“, sagt der Staatsanwalt im Prozess gegen zwei pakistanische Staatsbürger (35 und 39). Ein bis zwei Fahrten täglich sollen sie binnen zehn Tagen organisiert haben.

Reifenplatzer auf der Westautobahn

36 Menschen, in einem Ford Transit zusammengedrängt, begleitete der 39-Jährige in einem Begleitfahrzeug von Ungarn nach Österreich. Nach sechs Stunden Fahrt verschlechterte sich der Zustand des Kastenwagens durch Überladung.

Auf der Westautobahn bei Amstetten platzte ein Reifen. Das Auto kippte zur Seite, Flüchtlinge wurden herausgeschleudert. Der Fahrer des Ford Transits flüchtete, der Angeklagte fuhr an der Unfallstelle vorbei, ohne den Verletzten zu helfen.

Dem 35-Jährigen – er gilt als Kopf der Schlepperbande – wird vorgeworfen, 35 Menschen von der serbisch-ungarischen Grenze nach Podersdorf im Laderaum eines Citroen Jumpers gebracht zu haben.

Verhaftet wurden beide im Mai 2017 in Spanien, belastet wurden sie von Mittätern.

Ein Schöffensenat sprach beide Angeklagten der Verbrechen der Schlepperei im Rahmen einer kriminellen Vereinigung schuldig. Acht Jahre Gefängnis kassierte der 39-Jährige, sechseinhalb Jahre unbedingt der 35-Jährige. Nicht rechtskräftig.